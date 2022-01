10 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Déploiement de la 5G : SFR numéro 1 sur la bande de fréquence 3.5 Ghz en France

Un an après avoir donné le coup d'envoi de la 5G en France dans la ville de Nice, SFR dispose du plus grand nombre de sites techniquement opérationnels sur la bande cœur de la 5G. Selon l'observatoire de l'ANFR, SFR est aujourd'hui numéro 1 en nombre de sites 5G 3.5 Ghz déployés à fin décembre sur le territoire. SFR se classe ainsi devant Orange avec une différence de 130 sites, puis de Free et Bouygues Telecom avec un écart de plus de 300 sites.

A ce jour, la 5G de SFR est disponible dans près de 3 700 communes avec 50 % de population couverte et 4 875 sites 5G sur l'ensemble du pays.

Dès le lancement de la 5G, SFR a choisi de déployer cette technologie dans la bande de fréquence cœur 3.5 GHz, la seule permettant d'apporter les meilleurs débits.

Rappelons que de toutes les fréquences qui sont utilisées par la 5G, la bande des 3,5 GHz est celle qui offre le meilleur compromis. La bande de fréquences des 3,5 GHz (3,4 - 3,8 GHz) est celle qui est utilisée en priorité pour le réseau mobile 5G. C'est la bande principale de la 5G. Afin de répondre aux enjeux de couverture mobile, cette bande de fréquences permet aussi une montée en débit significative tout en ayant une bonne longueur d'ondes.