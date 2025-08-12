12 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Déploiement de la 5G en France : une dynamique qui s'accélère, selon l'ANFR

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) vient de publier son observatoire mensuel des réseaux mobiles pour le mois d’août 2025. Au cœur du rapport : la forte progression du déploiement de la 5G, notamment sur la bande cœur de 3,5 GHz, tandis que la 4G continue, elle aussi, de s’étendre sur le territoire.

Comme chaque mois, l’ANFR actualise son observatoire des déploiements mobiles et sa plateforme Cartoradio.fr, qui recense tous les sites radioélectriques autorisés en France. Au 1er août 2025, on dénombrait 70 942 sites mobiles autorisés en France, toutes générations confondues (2G, 3G, 4G, 5G), avec une progression marquée de la 5G sur l’année écoulée.

La 5G franchit un cap symbolique : plus de 52 000 sites autorisés

La 5G poursuit sa montée en puissance : l’ANFR recense désormais 52 069 sites 5G autorisés en France, dont 960 en Outre-Mer. Parmi eux, 44 337 sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Une immense majorité de ces déploiements s’appuie sur des infrastructures existantes, déjà utilisées pour les réseaux 2G, 3G ou 4G. À peine 10 sites n’accueillent que la 5G, signe que les opérateurs privilégient la mutualisation des équipements pour accélérer les déploiements.

Au cours du seul mois de juillet, le nombre de sites 5G autorisés a progressé de 0,8 %, témoignant d’un rythme de déploiement toujours soutenu. Selon les déclarations des opérateurs, 85,2 % des sites 5G autorisés sont effectivement opérationnels, ce qui reflète un haut niveau d’efficacité dans la mise en service.

La bande 3,5 GHz au cœur de la stratégie 5G

Quatre bandes de fréquences sont actuellement utilisées pour fournir la 5G en France : 700 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 3,5 GHz. Mais c’est bien la bande 3,5 GHz, considérée comme la bande cœur de la 5G, qui connaît la plus forte dynamique :

35 798 sites 5G sont autorisés dans la bande 3,5 GHz, dont 29 849 sont en service, soit plus de 22 % de croissance en un an pour cette seule bande.

Dans les autres bandes, la situation est également en progression :

34 215 sites autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile, Orange, Telco OI), dont 29 181 en service ;

24 740 sites dans la bande 2100 MHz (Bouygues, Orange, SFR, Outremer Télécom), dont 19 227 en service ;

29 sites dans la bande 1800 MHz (essentiellement en Guyane), tous en service.

La 4G poursuit son extension, mais à un rythme plus modéré

Si l’attention se porte de plus en plus sur la 5G, le réseau 4G continue de se développer, notamment pour renforcer la couverture en zones rurales ou améliorer la qualité de service :

70 685 sites 4G sont autorisés en France, dont 67 109 en métropole.

Parmi eux, 62 555 sont actuellement en service, soit une augmentation de + 0,4 % en juillet.

En Outre-Mer, 3 576 sites sont autorisés, dont 3 467 actifs.

Les autorisations de sites 4G ont progressé de + 0,3 % sur le mois de juillet, un rythme plus lent que pour la 5G, mais qui témoigne d’un effort de consolidation du réseau.

Répartition par opérateur en métropole :

Orange : 31 913 sites (en légère baisse de -17 en juillet) ;

Bouygues Telecom : 29 918 sites (+140) ;

SFR : 29 418 sites (+237) ;

Free Mobile : 29 521 sites (+177).

Bilan sur un an : la 5G affiche une croissance à deux chiffres

Sur les douze derniers mois, la comparaison entre les évolutions des réseaux 4G et 5G confirme la tendance : la 5G connaît une croissance nettement plus rapide :

Sites 4G autorisés : + 3,7 % ;

Sites 4G en service : + 4,8 % ;

Sites 5G autorisés : + 9,9 % ;

Sites 5G en service : + 15,1 % ;

Sites 5G en service sur la bande 3,5 GHz : + 22,1 %.

Ce bilan souligne l’accélération marquée du passage à la 5G en France, avec un net investissement des opérateurs dans la bande 3,5 GHz, au cœur de leur stratégie technologique pour offrir des débits très élevés et réduire la latence.

Les derniers chiffres publiés par l’ANFR témoignent d’un déploiement 5G en pleine expansion, soutenu par une stratégie d’optimisation des infrastructures existantes. Si la 4G reste un pilier du réseau mobile, la 5G s’impose désormais comme l’axe prioritaire du développement des télécommunications en France.