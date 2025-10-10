10 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

Déploiement mobile en France : la 5G poursuit sa progression, la 4G consolide son maillage

Au 1er octobre 2025, la France comptait 71 354 sites mobiles autorisés toutes générations confondues, selon les derniers chiffres publiés par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Un chiffre qui confirme la dynamique continue du déploiement des réseaux mobiles sur le territoire, en particulier pour la 5G, qui continue de s’étendre, tandis que la 4G maintient sa progression.

La 5G franchit le cap des 52 800 sites autorisés

Selon le bilan mensuel de l’ANFR, 52 882 sites 5G sont désormais autorisés en France, dont 1 073 en Outre-Mer. Parmi eux, 45 103 sont déjà techniquement opérationnels, soit un taux d’activation de plus de 85 %.

Cette croissance reste soutenue : sur le seul mois de septembre, le nombre de sites 5G autorisés a progressé de +0,6 %. Fait notable, la quasi-totalité de ces installations repose sur des sites déjà existants, utilisés auparavant pour les réseaux 2G, 3G ou 4G.

Des déploiements différenciés selon les bandes de fréquences

En France, quatre bandes de fréquences principales permettent actuellement la fourniture de services 5G, avec des stratégies distinctes selon les opérateurs et les territoires :

Bande 700 MHz : 34 580 sites sont autorisés, principalement exploités par Free Mobile et Orange (ainsi que leurs filiales ultramarines). Parmi eux, 29 538 sont déjà en service.

: 34 580 sites sont autorisés, principalement exploités par Free Mobile et Orange (ainsi que leurs filiales ultramarines). Parmi eux, 29 538 sont déjà en service. Bande 1800 MHz : 6 sites, tous situés Outre-Mer, sont opérationnels sous la houlette d’Outremer Telecom.

: 6 sites, tous situés Outre-Mer, sont opérationnels sous la houlette d’Outremer Telecom. Bande 2100 MHz : 25 380 sites sont autorisés, dont 19 782 actifs. Cette bande est utilisée par Bouygues Telecom, Orange, SFR et Outremer Telecom.

: 25 380 sites sont autorisés, dont 19 782 actifs. Cette bande est utilisée par Bouygues Telecom, Orange, SFR et Outremer Telecom. Bande 3,5 GHz, considérée comme la « bande cœur » de la 5G : 36 392 sites sont autorisés, dont 30 388 en service. Elle est exploitée par l’ensemble des grands opérateurs nationaux et plusieurs acteurs ultramarins (Free Caraïbe, Digicel, ONATi, SRR, Telco OI, etc.).



L’ANFR précise que certains sites sont mutualisés entre opérateurs, ce qui explique que la somme des autorisations par bande dépasse le nombre total de supports recensés.

4G : un réseau toujours plus dense et stabilisé

Si la 5G concentre désormais l’attention, la 4G continue d’évoluer et d’étendre sa couverture, notamment pour garantir une connectivité homogène sur l’ensemble du territoire.

Au 1er octobre 2025, 71 105 sites 4G étaient autorisés en France, dont 67 508 en métropole. Parmi eux, 63 012 sont en service, traduisant une couverture quasi exhaustive.

Sur le mois de septembre, le nombre de sites 4G autorisés a augmenté de +0,2 %, tandis que les mises en service ont progressé de +0,3 %, signe d’une croissance plus mesurée mais toujours régulière.

Les opérateurs poursuivent leurs efforts

Le déploiement 4G reste dynamique pour les quatre grands opérateurs nationaux :

Bouygues Telecom conserve une avance solide avec 30 203 sites, en hausse de +185 sur le mois.

conserve une avance solide avec 30 203 sites, en hausse de +185 sur le mois. Free Mobile poursuit sa montée en puissance avec 29 833 sites (+140).

poursuit sa montée en puissance avec 29 833 sites (+140). Orange , opérateur historique, totalise 32 125 sites, après +77 mises en service en septembre.

, opérateur historique, totalise 32 125 sites, après +77 mises en service en septembre. SFR compte 29 709 sites, avec +113 activations supplémentaires.

Outre-Mer, 3 597 sites 4G sont autorisés, dont 3 486 opérationnels, confirmant une couverture quasi totale des territoires ultramarins.