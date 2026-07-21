21 juillet 2026 à 00h00 par La rédaction

Déploiement mobile : la 5G poursuit sa progression en France, tandis que les réseaux 2G et 3G amorcent leur retrait

La transition des réseaux mobiles français se poursuit. Dans sa dernière mise à jour de l'Observatoire mensuel des déploiements des réseaux mobiles, arrêtée au 1er juillet, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) confirme la montée en puissance continue de la 5G et de la 4G, tandis que les anciennes générations de réseaux commencent progressivement à céder du terrain. Une évolution attendue, alors que les principaux opérateurs ont engagé depuis plusieurs années leurs plans d'extinction des réseaux 2G et 3G afin de libérer des fréquences.

Plus de 72 000 sites mobiles autorisés en France

Au 1er juillet, la France compte 72 472 sites de réseaux mobiles autorisés, toutes technologies confondues. Ce chiffre illustre la densité du maillage des infrastructures de télécommunications sur le territoire et témoigne des investissements continus des opérateurs dans leurs réseaux.

L'ANFR fait également évoluer son observatoire afin de mieux refléter la transformation actuellement à l'œuvre dans le paysage mobile français. Depuis l'annonce des premiers calendriers d'extinction des réseaux 2G et 3G à partir de 2022, les opérateurs concentrent désormais leurs efforts sur le renforcement des réseaux 4G et surtout 5G, appelés à devenir les infrastructures de référence pour les années à venir.

La 5G continue de gagner du terrain

La progression de la 5G se poursuit à un rythme régulier. Au 1er juillet, 55 622 sites 5G sont désormais autorisés en France par l'ANFR, dont 1 412 en Outre-mer. Sur le seul mois de juin, le nombre d'autorisations a progressé de 0,5 %.

Parmi ces infrastructures, 49 460 sites sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs, soit 88,9 % de l'ensemble des sites autorisés.

La très grande majorité des déploiements repose toutefois sur des infrastructures existantes. Les opérateurs continuent principalement d'équiper des pylônes déjà utilisés pour les réseaux 2G, 3G ou 4G, limitant ainsi la construction de nouveaux sites. À ce jour, seuls dix sites en France sont exclusivement dédiés à la 5G, sans héberger d'autres technologies mobiles.

Trois bandes de fréquences mobilisées

Le réseau 5G français s'appuie actuellement sur trois bandes de fréquences, chacune répondant à des usages différents.

La bande des 700 MHz, principalement utilisée pour offrir une large couverture géographique, compte 36 244 sites autorisés, dont 31 388 sont déjà en service. Elle est exploitée par Free Mobile, Orange ainsi que plusieurs opérateurs ultramarins.

La bande des 2 100 MHz totalise 27 868 sites autorisés, dont 23 058 techniquement opérationnels. Cette fréquence est utilisée par Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR afin d'étendre progressivement leur couverture 5G.

Enfin, la bande des 3,5 GHz, considérée comme la véritable bande cœur de la 5G grâce à ses performances supérieures en matière de débit et de capacité, poursuit également son expansion. L'ANFR recense 37 929 sites autorisés, dont 33 453 sont déjà opérationnels. Cette bande est exploitée par les quatre grands opérateurs métropolitains, mais également par plusieurs acteurs présents en Outre-mer.

L'ANFR rappelle que de nombreux pylônes accueillent simultanément plusieurs bandes de fréquences. Par conséquent, le total des sites recensés par bande est supérieur au nombre réel de supports déployés.

La 4G reste le réseau de référence

Malgré la montée en puissance de la 5G, la 4G demeure aujourd'hui le principal réseau mobile utilisé par les Français.

Au 1er juillet, 72 283 sites 4G sont autorisés sur l'ensemble du territoire. En métropole, 68 569 sites sont autorisés, dont 64 898 déjà en service. Durant le mois de juin, les mises en service ont progressé de 0,3 %, confirmant que les opérateurs poursuivent également le renforcement de leurs infrastructures LTE.

Orange conserve l'avance en nombre de sites 4G actifs avec 32 840 sites, soit 80 nouveaux sites mis en service au cours du mois.

Bouygues Telecom suit avec 31 807 sites, enregistrant la plus forte progression mensuelle avec 158 nouveaux sites.

Free Mobile poursuit également ses investissements avec 31 226 sites, soit 98 nouveaux sites en juin.

SFR dispose pour sa part de 30 805 sites, en hausse de 97 sites sur la période.

En Outre-mer, la 4G continue également son développement avec 3 714 sites autorisés, dont 3 587 déjà en service.

La 3G poursuit une lente évolution avant son extinction

Si la 3G est appelée à disparaître progressivement dans les prochaines années, les chiffres publiés par l'ANFR montrent que le réseau reste encore largement présent sur le territoire.

Au 1er juillet, 54 742 sites 3G sont déclarés en service en France, dont 51 319 en métropole. Le nombre de sites métropolitains affiche encore une légère progression de 0,1 % sur un mois.

Dans le détail, Orange dispose de 29 839 sites, Bouygues Telecom de 29 964 sites, SFR de 29 557 sites, tandis que Free Mobile exploite 6 566 sites.

Ces évolutions limitées traduisent une période de transition. Si certains opérateurs continuent ponctuellement d'optimiser leur couverture 3G, la priorité est désormais clairement donnée au développement de la 4G et de la 5G avant l'arrêt définitif des réseaux de troisième génération.

La 2G commence réellement à disparaître

C'est du côté de la 2G que le changement devient le plus visible.

Au 1er juillet, 37 828 sites 2G restent en service en France, dont 35 352 en métropole. Durant le seul mois de juin, 213 sites 2G ont été retirés du service en métropole, illustrant l'accélération progressive des opérations de fermeture engagées par les opérateurs.

Cette diminution marque une étape importante dans la modernisation des réseaux mobiles français. Les fréquences libérées par la disparition progressive de la 2G et de la 3G permettront d'améliorer les performances des réseaux plus récents et d'accompagner la croissance des usages numériques, qu'il s'agisse de la navigation mobile, des objets connectés ou encore des futurs services reposant sur la 5G.

Une transition désormais bien engagée

Les derniers chiffres publiés par l'ANFR confirment que la transformation des réseaux mobiles français est désormais pleinement engagée. La 5G poursuit son déploiement avec près de 50 000 sites déjà opérationnels, tandis que la 4G continue d'être consolidée pour garantir une couverture toujours plus homogène sur l'ensemble du territoire.

En parallèle, les premières fermetures significatives de sites 2G illustrent le début concret de la disparition des anciennes générations de réseaux, une évolution qui devrait s'intensifier au cours des prochaines années à mesure que les opérateurs mettront en œuvre leurs calendriers d'extinction annoncés. Cette transition permettra de réallouer les ressources radio aux technologies les plus performantes et d'accompagner les besoins croissants en connectivité mobile des particuliers comme des entreprises.

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