15 mai 2022 à 00h15

Des films Vikings à voir après Severnin

Lorsque le réalisateur de pièces d'époque aussi remarquables et atmosphériques que La Sorcière et Le Phare, Robert Eggers, se lance dans la réalisation d'un thriller de vengeance viking, on peut s'attendre à un drame historique et émotionnellement intense aux proportions épiques. Et c'est précisément ce que la bande-annonce de The Northman promet de livrer. Avec un score global de 89 % sur RottenTomatoes, le film a été à la hauteur de l'attente, s'imposant comme l'un des meilleurs viking film de tous les temps.

Basé sur une ancienne saga nordique qui a inspiré le célèbre Hamlet de Shakespeare, The Northman suit le prince viking Amleth (Alexander Skarsgård) dans une mission sanglante pour venger sa famille et récupérer ce qui lui appartient en tuant son oncle perfide, Fjolnir. "Je te vengerai, père. Je te sauverai, mère. Je te tuerai, Fjolnir" - ce message résonne comme un mantra dans la bande-annonce et dans la vie du protagoniste, posant le décor de cette épopée viking tant attendue.

Avec un casting de premier ordre comprenant Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Björk et Nicole Kidman, The Northman offre une expérience macabre, émotionnelle, mystique et visuellement époustouflante, à l'image du style peu orthodoxe d'Eggers. Maintenant que le film est sorti, les fans qui en veulent plus peuvent consulter ces autres excellents films Vikings.

Nous avons dressé une liste par ordre de popularité de chaque film. Commençons notre liste de films vikings:

7. Valhalla Rising (2009)

Réalisé par Nicolas Winding Refn, ce sombre drame viking danois en langue anglaise met en vedette le magnétique Mads Mikkelsen dans le rôle de One-Eye, un guerrier nordique, réduit en esclavage par un chef norvégien. Après que One-Eye se soit finalement libéré et ait pris sa revanche, avec un intérêt gorgé de sang, il rencontre un jeune Viking. Ils voyagent ensemble et rencontrent un groupe de croisés, qui les invitent à se rendre en Terre Sainte. Le voyage s'avère périlleux, rempli de famine, de luttes intestines, de menaces invisibles et de visions sombres. Lorsqu'ils atteignent enfin la terre sainte, les choses ne font qu'empirer et rien n'est comme ils l'avaient prévu.

Valhalla Rising se rapproche le plus de The Northman par son ambiance, sa violence explicite, ses images saisissantes, son cadre historique précis et ses liens mystiques. Cette épopée à combustion lente est sombre, atmosphérique, et ne devrait pas être manquée par tout fan de films Vikings.

6. Thor : Ragnarok (2017)

Sans doute le volet le plus épique et le plus apprécié (avec une note impressionnante de 93 % sur Rotten Tomatoes) de la trilogie Thor, Ragnarok parvient à combiner une histoire tordue de trahison et de loyauté avec des batailles à grande échelle et des scènes hilarantes à la manière des Avengers. Le dernier volet, réalisé par Taika Waititi et mettant en scène Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Mark Ruffalo et Anthony Hopkins, plonge dans la mythologie nordique et met en scène la mythique fin des temps annoncée, Ragnarok.

Bien que les films Thor ne prétendent jamais être entièrement fidèles aux mythes nordiques - après tout, ils font partie du MCU - Ragnarok met en scène des personnages classiques comme Valkyrie, la déesse de la mort Hela, le gardien des dieux Heimdall et un géant du feu Surtur, ajoutant ainsi une touche mythologique indéniable. Thor : Ragnarok est un film épique, plein d'action, qui aborde les thèmes de la famille et de la protection de son foyer et de son héritage. C'est un film incontournable pour les fans de Marvel qui attendent Thor : Love and Thunder et pour tous les amateurs de films viking.

5. Beowulf (2007)

L'adaptation par Robert Zemeckis du poème épique éponyme en vieil anglais n'a peut-être pas été la tasse de thé de tout le monde à sa sortie - le public étant principalement divisé sur son style visuel qui appliquait des images de synthèse aux acteurs en chair et en os, créant ainsi un étrange aspect mi-animé semblable à celui de L'Express polaire - mais il mérite certainement l'attention de tous ceux qui sont fascinés par les Vikings et le folklore nordique. Coécrit par Neil Gaiman et Roger Avary et doté d'une superbe distribution comprenant Anthony Hopkins, Robin Wright Penn, John Malkovich et Angelina Jolie, le film raconte l'histoire d'un courageux guerrier, Beowulf, qui arrive à la cour du roi viking Hrothgar et propose de tuer Grendel, le monstre qui terrorise le royaume. Bien que Beowulf réussisse dans sa tâche, il éveille la colère de la mère de Grendel, qui s'avère aussi séduisante que puissante.

Beowulf est à la fois un récit épique impressionnant, riche en action et qui donne à réfléchir. Il va au-delà de la vision en noir et blanc du poème sur la moralité et les monstres et dépeint le côté plus sombre du héros, montrant ses failles et son humanité. Comme dans The Northman, on retrouve les thèmes de la vengeance, de la famille et du voyage personnel, le tout sur fond de Scandinavie viking mystique.

4. Les Vikings (1958)

L'épopée historique de Richard Fleisher est aussi "viking" que possible - tout est dans le nom, vraiment. Le film est considéré comme le point de départ de l'ère des "opéras nordiques", il a popularisé le thème des Vikings et façonné la perception moderne de la culture, de la vie et de la religion des Vikings telle que la connaît le monde du cinéma aujourd'hui. L'histoire, librement inspirée des sagas nordiques de Ragnar Lothbrok et de ses fils, suit le prince viking Einar (Kirk Douglas), l'esclave Eric, qui se révèle être le demi-frère d'Einar, et l'impitoyable roi Aella, alors qu'ils tentent tous de faire de la belle Morgane leur épouse.

L'intrigue est aussi tordue que devrait l'être toute saga nordique qui se respecte. Les personnages sont vivants, les interprétations sont fortes et les scènes de combat sont remarquablement impressionnantes et n'ont rien à envier à celles de la plupart des films modernes en images de synthèse. Le film a tout ce que l'on peut attendre d'un film classique sur les Vikings : des effusions de sang excessives, des complots de vengeance, des pillages, des guerriers bruns et barbus dans des drakkars élégants, des querelles de sang et des morts épiques méritant le Valhalla. Il atteint toutes les bonnes notes vikings et constitue une suite parfaite à The Northman.

3. How To Train Your Dragon (2010)

Soyons honnêtes. Ce film d'animation Dreamworks est aussi éloigné qu'il est possible de l'être d'un drame historique sanglant. Mais là où il manque de gore, de violence, d'histoires de vengeance et de pillages sanglants, il se rattrape par son charme à la Viking, ses histoires d'amitié et de famille et son action étonnamment palpitante. Et il y a des dragons. L'histoire suit le jeune fils d'un chef viking, Harold, qui va à l'encontre de la tradition de son peuple d'asservir ou de tuer les dragons et apprend à coopérer avec eux et à les dresser, pour finalement sauver son village des nouvelles menaces.

Sans être aussi sombre que The Northman, How to Train Your Dragon est étonnamment émouvant et aborde les thèmes de l'identité, de la moralité et de la tradition, tout en étant rempli d'humour léger. Peut-être qu'en offrant un répit aux effusions de sang et aux drames intenses, ce film d'animation est exactement ce dont on a besoin pour faire contrepoids et se préparer à la sombre aventure qui nous attend.

2. Les longs navires (1964)

Ce film d'aventure met en scène deux groupes, les Vikings et les Maures, à la recherche d'une cloche d'or renfermant la plupart des richesses du monde. Alors que les Maures sont dirigés par Aly Mansuh (Sidney Poitier), le Viking central est Rolfe (Richard Widmark), un personnage qui a plus de points communs avec les héros de cape et d'épée d'autrefois qu'avec les Nordiques grisonnants de L'homme du Nord.

Les Vaisseaux perdus est avant tout un spectacle, un film qui tente de faire avancer constamment l'intrigue pour qu'il n'y ait jamais de moment ennuyeux. Bien que cela ait pour conséquence une histoire décevante avec des personnages unidimensionnels, le film est au moins divertissant d'un point de vue purement visuel. L'action est également assez intense et sanglante pour les années 1960, et bien que les acteurs soient irréguliers, il y a quelques exceptions, comme le Mansuh de Poitier.

1. Le 13ème guerrier (1999)

Du réalisateur de Predator, Die Hard et La Chasse à l'Octobre Rouge, Le 13e Guerrier n'est pas l'un des projets les plus décorés de John McTiernan, mais le film met en évidence le talent du réalisateur pour la mise en scène de séquences d'action. Le guerrier éponyme fait référence à Ahmad ibn Fadlan, interprété par Antonio Banderas , un Arabe musulman qui accepte, à contrecœur, d'accompagner un groupe de courageux Norvégiens dans leur quête pour libérer un village assiégé par des cannibales.

Bien que Le 13e Guerrier souffre d'une caractérisation mince et d'une intrigue précipitée, le film offre quelques aperçus intéressants de la culture viking, même si l'exactitude historique n'est pas toujours une priorité. Le film est également basé sur un livre de Michael Chrichton inspiré de Beowulf, et c'est sans doute l'une des meilleures adaptations de l'œuvre de l'auteur.