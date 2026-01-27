27 janvier 2026 à 00h00 par Philippe

Dès mars 2026, Apple renforce la présence de la publicité et rebat les cartes de la visibilité des applications

L’App Store s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa transformation. À partir du mois de mars 2026, Apple va considérablement étendre la place accordée aux publicités au sein des résultats de recherche de sa boutique d’applications. Jusqu’ici cantonnées à la première position, les annonces sponsorisées pourront désormais apparaître à différents niveaux de la liste, modifiant en profondeur la manière dont les utilisateurs découvrent les applications sur iPhone et iPad.

L’information a été confirmée par Apple dans un message adressé aux développeurs et relayé par plusieurs médias spécialisés. Le déploiement débutera officiellement le 3 mars au Royaume-Uni et au Japon, avant d’être progressivement étendu à l’ensemble des marchés mondiaux, dont la France, d’ici la fin du mois.

Des résultats de recherche plus densément monétisés

Concrètement, une même requête sur l’App Store ne se limitera plus à un unique résultat sponsorisé affiché en tête de page. Plusieurs emplacements publicitaires pourront désormais coexister, intégrés entre les résultats organiques ou positionnés consécutivement dans les premières lignes. Apple précise que ces annonces pourront apparaître « n’importe où dans la liste », sans possibilité pour l’annonceur de choisir l’emplacement exact de diffusion.

Du point de vue commercial, les règles de facturation restent inchangées. Les développeurs continueront de payer selon les modèles existants, au coût par clic ou au coût par installation, indépendamment de la position occupée par l’annonce. Cette homogénéité tarifaire vise à simplifier la gestion des campagnes, tout en maximisant l’inventaire publicitaire disponible.

Post by @jamesthomson@mastodon.social View on Mastodon

La recherche, pilier de la découverte d’applications

Apple justifie ce changement par un argument central : la recherche constitue le principal levier de découverte sur l’App Store. Selon la firme, près de 65 % des téléchargements interviennent directement après une requête effectuée par l’utilisateur. En multipliant les emplacements sponsorisés à cet endroit stratégique, Apple entend offrir aux développeurs davantage d’opportunités pour capter l’attention au moment le plus décisif du parcours utilisateur.

Cette logique s’inscrit dans une évolution déjà bien engagée. Depuis plusieurs années, la publicité occupe une place croissante dans l’écosystème de l’App Store, avec notamment l’introduction d’annonces dans l’onglet Today en 2022, pourtant historiquement dédié à la curation éditoriale.

Apple Ads, un levier majeur de la division Services

Cette montée en puissance de la publicité s’inscrit plus largement dans la stratégie de diversification des revenus d’Apple. Le segment « Services », qui englobe l’App Store, les abonnements, les transactions intégrées et les espaces promotionnels, est devenu l’un des principaux moteurs de croissance du groupe, à mesure que les ventes de matériel suivent des cycles de renouvellement plus longs.

Le changement d’identité opéré au printemps 2025, avec l’abandon de l’appellation Apple Search Ads au profit de Apple Ads, illustre cette ambition élargie. Ce rebranding suggère une volonté claire de multiplier les surfaces monétisables au-delà de la seule recherche. Selon Bloomberg, Apple envisagerait également l’intégration de formats publicitaires dans Apple Plans, confirmant une approche transversale de la publicité au sein de ses services.

Une expérience utilisateur appelée à évoluer

Pour les utilisateurs, l’impact sera immédiat. La présence accrue d’annonces signifie qu’il faudra faire défiler davantage l’écran pour accéder aux résultats organiques, c’est-à-dire aux applications classées selon leur pertinence naturelle. Certains experts du marketing mobile évoquent déjà une saturation visuelle accrue dans la partie supérieure des résultats, là où l’attention est la plus forte.

Apple affirme toutefois que les publicités resteront strictement liées à la requête effectuée, afin de préserver la cohérence et la qualité des suggestions. Reste que la frontière entre recommandation éditoriale et contenu sponsorisé devient plus ténue, d’autant plus que la firme a expérimenté, auprès de certains bêta-testeurs d’iOS 26.3, un affichage plus discret des annonces. Le fond bleu distinctif aurait disparu, laissant le simple cartouche « Annonce » comme seul indicateur de contenu sponsorisé. À ce stade, Apple n’a pas confirmé si cette présentation sera généralisée.

Des opportunités et des tensions pour les développeurs

Du côté des développeurs, l’élargissement des emplacements publicitaires ouvre de nouvelles perspectives. Sur des mots-clés très concurrentiels comme « fitness », « jeux » ou « montage vidéo », la possibilité d’accéder à une deuxième ou troisième position sponsorisée permet de rivaliser avec les acteurs les plus puissants, là où un unique emplacement bloquait jusqu’ici toute visibilité.

Mais cette ouverture s’accompagne aussi d’une intensification de la concurrence. Le système d’enchères pourrait mécaniquement tirer les coûts d’acquisition vers le haut, obligeant les éditeurs à investir davantage pour maintenir leur visibilité. Les développeurs indépendants et les petites structures, aux budgets plus contraints, redoutent une érosion supplémentaire de leur présence organique au profit des acteurs disposant de moyens financiers plus importants.

Un tournant structurant pour l’App Store

Avec cette évolution, Apple confirme que la publicité est désormais un pilier central de l’économie de l’App Store. L’entreprise capitalise sur un atout unique : un parc de plusieurs milliards d’appareils actifs, tous équipés par défaut de ses services. Chaque nouvel emplacement publicitaire représente une opportunité supplémentaire de valoriser cet écosystème fermé, à forte intention d’achat.

À partir de mars 2026, et sous réserve de disposer d’iOS 26.2 ou iPadOS 26.2 au minimum, les utilisateurs découvriront un App Store sensiblement différent, où les contenus sponsorisés occuperont une place nettement plus visible. Une évolution structurante, qui redessine l’équilibre entre découverte, monétisation et expérience utilisateur au cœur de l’écosystème iOS.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~