05 mai 2023 à 06h00 par Philippe

Des mesures d'exposition du public aux ondes électromagnétiques ont été réalisées sur 1 600 sites 5G en France

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié une étude portant sur près de 5 000 mesures d'exposition du public aux ondes réalisées entre 2020 et 2021.

Les mesures ont été réalisées à proximité des sites identifiés pour accueillir des antennes 5G, avant leur mise en service, puis après 4 mois et 8 mois de mise en service de la 5G, permettant ainsi d'identifier précisément l'évolution de l'exposition liée à cette nouvelle technologie.

L'ensemble des bandes de fréquences utilisées actuellement en 5G a été étudié. Les résultats montrent que l'exposition est restée comparable avant et 4 mois après l'introduction de la 5G. Une légère augmentation sur presque l'ensemble des bandes de fréquences a été constatée fin 2021 après 8 mois d'intervalle émanant à priori de l'augmentation régulière du trafic.

Dans le cadre de ses missions de surveillance de l'exposition du public, l'ANFR a lancé un vaste programme de mesures pour caractériser l'influence de la 5G sur le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques dans les bandes dites basses (700 MHz et 2 100 MHz), déjà utilisées depuis de nombreuses années par la 3G et la 4G, et dans la nouvelle bande de fréquence 3 500 MHz qui a fait l'objet d'autorisation d'utilisation par l'Arcep en novembre 2020.

Les résultats font ressortir que l'exposition globale restait stable et variait très peu après 4 mois de mise en service, aussi bien en bandes basses qu'en bande 3 500 MHz. Une tendance à la hausse est néanmoins constatée après 8 mois de mise en service. En effet, pendant la période allant de septembre à décembre 2021, une augmentation moyenne de l'exposition globale de 0,18 V/m a été constatée sur les sites 5G techniquement opérationnels en bande 3 500 MHz. L'augmentation moyenne est de 0,11 V/m pour les sites 5G fonctionnant en bande 2 100 MHz et de 0,09 V/m sur les sites en bande 700 MHz. L'analyse en fréquence a montré que cette augmentation n'est toutefois pas corrélée au déploiement de la 5G, mais à une exposition plus forte sur les autres bandes de téléphonie mobile, notamment celles allouées à la 4G.

Enfin, en complément des 5 000 mesures réalisées selon le protocole de mesure réglementaire, et compte tenu du faible trafic 5G constaté à ce stade du déploiement, 464 sites 5G ont fait l'objet de mesures spécifiques dans la bande 3,5 GHz avec génération artificielle de trafic grâce au téléchargement d'un fichier de 1 Go. Ces résultats suggèrent une augmentation à terme de l'ordre de 30 % de l'exposition globale dans les zones où la bande 3,5 GHz sera déployée, à mettre en rapport avec les 50 % de capacité supplémentaire que cette nouvelle bande procure aux réseaux mobiles ouverts au public.