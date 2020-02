17 février 2020 à 06h00 par Philippe

Désormais, 2 milliards de personnes utilisent WhatsApp dans le monde

L'application de messagerie WhatsApp, vient de franchir la barre des 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Elle en comptait 500 millions lors de son rachat par Facebook en 2014. Le service de messagerie, acquis pour 19 milliards de dollars, rejoint donc le réseau social des plateformes les plus utilisées comme Line ou encore messenger.

Créée en 2011, l'application revendiquait 1,5 milliards en 2018. Un bon de 500 millions d'usagers en seulement deux ans. WhatsApp est un service de communication qui permet d'envoyer des messages instantanés et d'avoir des conversations en mode téléphonique ou avec la vidéo. Cette application, qui utilise l'internet sans coût additionnel, a réussi à révolutionner la communication entre des personnes, quel que soit l'endroit dans le monde où elles se trouvent.

Le groupe a également précisé que la protection des conversations est devenue plus importante que jamais. WhatsApp assure les messages envoyés sont "sécurisés" par "un cryptage puissant" et qu'il est assimilé à "un verrou numérique incassable" ayant pour but de protéger ses utilisateurs contre les pirates et les criminels.

Par ailleurs, le projet controversé d'intégrer des publicités sur WhatsApp a récemment été abandonné. La direction de Facebook avait fait machine arrière devant les possibles conséquences d'une introduction de la publicité. L'ajout de publicités était donc la nouvelle politique qui avait pour objectif de mieux financer Facebook. Par contre, selon des sources proches, il semblerait que Facebook n'ait pas réellement abandonné l'idée d'insérer des publicités. Avec désormais 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, la publicité pourrait à nouveau devenir une priorité pour Facebook…