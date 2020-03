04 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Deux nouveaux smartphones chez Honor : le View 30 Pro et le 9X Pro sans Android

Honor vient de présenter sa nouvelle gamme de smartphones le View 30 Pro et le Honor 9X Pro qui intègre la boutique alternative : Huawei AppGallery. Huawei a donc décidé de créer son propre écosystème afin de se passer du Google Play store sur ses nouveaux modèles. Grâce à la Huawei AppGallery, ces deux modèles ont accès à des applications dans les domaines de la santé et du fitness, du divertissement, de la musique et de la photographie.

Depuis le 19 mai dernier, les Etats-Unis considèrent que Huawei constitue une menace sur le plan de la sécurité nationale en raison de la possibilité pour les autorités chinoises de détourner ses produits à des fins d'espionnage. En raison de l'embargo américain, les nouveaux smartphones de Huawei sont concernés par cette décision. De son côté, Google a donc décidé de rompre son contrat avec Huawei en coupant la licence Android de Huawei.

Honor 9X Pro

Equipé du processeur Kirin 810 avec IA gravé en 7nm, d'un appareil photo triple caméra de 48MP et d'un écran HONOR FullView de 6,59 pouces. Le processeur est un Kirin 810 avec IA et son GPU est mis à niveau avec un Mali-G52 personnalisé, donnant accès au Kirin Gaming+, une fonction qui offre une expérience de jeu plus fluide, tandis que son système de refroidissement (Liquid Cooling System) améliore la dissipation de la chaleur pendant les parties prolongées.

Le Honor 9X Pro est également équipé de l'assistant Huawei, un assistant virtuel qui facilite la recherche d'informations et l'accessibilité aux applications. La fonction SmartCare de l'assistant Huawei, permet d'accéder à des cartes contextuelles sur des sujets variés comme la Bourse et le sport, couvrant 150 événements sportifs et plus de 150 marchés boursiers majeurs. En outre, les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur le calendrier, la météo, les appels manqués, l'utilisation du téléphone et la consommation de données. D'autres services seront ajoutés en temps utile dans d'autres catégories.

Le Honor 9X Pro est disponible en France au prix de 249 euros.

Honor View 30 Pro

Equipé du dernier processeur Kirin 990, le Honor View 30 Pro dispose d'une connectivité 5G. Il est équipé d'un appareil photo triple caméra "SuperSensing" qui comprend un appareil photo principal 40 MP IMX600 de Sony, un appareil photo super grand angle de 12MP avec objectif cinématographique et un téléobjectif de 8MP. La caméra Matrix du View 30 Pro permet de prendre des photos incroyables, et l'objectif cinéma de 12 Mpx est doté d'un capteur personnalisé 16:9 pour créer des photos et des vidéos de qualité cinématographique.

Le Honor View 30 Pro sera bientôt commercialisé, la Russie étant le premier marché à donner le coup d'envoi de sa vente officielle.