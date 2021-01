19 janvier 2021 à 06h00 par Philippe | 19 janvier 2021 à 10h06

Deux nouveaux smartphones chez Xiaomi : les Redmi Note 9T 5G et Redmi 9T

Xiaomi vient de lancer deux nouveaux modèles : les Redmi Note 9T 5G et Redmi 9T.

Redmi Note 9T 5G

Le Redmi Note 9T 5G est le premier smartphone de la gamme Redmi Note à intégrer la 5G. Ce milieu de gamme dispose d'un double emplacement de SIM 5G et d'un au SoC 800U compatible 5G de MediaTek Dimensity. Il embarque une configuration triple caméra arrière composée d'un capteur principal de 48 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP. Son grand capteur d'1/2'' et l'architecture ISP viennent améliorer la qualité d'image. Des outils de créativité comme Night, Pro + RAW, HDR et Portrait sont également disponibles.

Son écran FHD+ DotDisplay est de 6,53 pouces. Son dos incurvé Unibody 3D en polycarbonate texturé a pour but d'assurer une meilleure adhérence. Quant à son écran Corning Gorilla Glass 5, il protège le téléphone contre les chutes accidentelles.

Il est certifié Widevine L1 et TÜV Rheinland Low afin de réduire la lumière bleue. Enfin, son capteur d'empreintes digitales est latéral afin de le déverrouiller rapidement.

Doté d'une batterie de 5000 mAh, le smartphone est livré avec un chargeur 22,5 W et dispose d'une charge rapide de 18 W. Selon Xiaomi, le cycle de charge élevé garantit près de 3 ans d'utilisation quotidienne sans dégradation significative de la batterie.

Le Redmi Note 9T 5G est disponible dans deux coloris : Noir Crépuscule et Violet Aurore dans la version 4+128Go à 269,90€. La version 4+64Go du Redmi Note 9T 5G est disponible à 249,90€.

Redmi 9T

Ce smartphone profite d'une quad-caméra arrière 48 MP IA. Le Redmi 9T inclut un capteur ultra grand angle de 8 MP permettant de capturer aussi bien une large photo de groupe qu'un vaste paysage sans nécessiter de recadrage ; tandis que les objectifs de profondeur et macro de 2MP chacun font des gros plans à effet bokeh. Le Redmi 9T est également équipé d'une fonction " cadre de film " qui donne aux photos un rendu plus cinématographique sans besoin de retouches, ainsi qu'un mode time-lapse pour différentes vitesses de captures et un rendu digne des appareils professionnels.

Le Redmi 9T profite d'une batterie de 6000 mAh et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662. Son mode d'économie de batterie MIUI et les capacités de charge filaire inversée aident à maximiser l'autonomie de la batterie. Il bénéficie de la charge rapide à 18 W et est livré avec un chargeur de 22,5 W.

Au niveau du design, le Redmi 9T arbore des bords arrondis et son dos texturé anti-empreintes digitales. Son écran est de 6,53 pouces FHD+ Dot Drop display. Il profite du Corning Gorilla Glass 3 pour le protéger contre les fissures et les rayures. Il est certifié Widevine L1 et TÜV Rheinland Low Blue Light.

Le Redmi 9T est doté d'un stockage extensible Dual SIM et microSD extensible jusqu'à 512 Go.

Le Redmi 9T sera disponible en février dans les coloris Gris Carbone, Bleu Crépusculaire, Orange Vif et Vert Océanique. La version 4+64Go sera au prix de 169,90€. La version 4+128Go sera commercialisée au prix de 199,90€.