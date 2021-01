20 janvier 2021 à 05h00 par Philippe

Deux nouvelles montres connectées chez Amazfit : les GRT 2e et GTS 2e

Amazfit dévoile la GRT 2e et la GTS 2e, des montres connectées dotées de fonctionnalités de suivi de la santé et de l'activité physique.

Les montres connectées Amazfit GTR 2e et GTS 2e sont dotées d'un corps en alliage d'aluminium. Elles incorporent également un revêtement sous vide au niveau de l'écran, qui leur permet de résister aux rayures et à l'usure. La GTS 2e est dotée d'un écran rotatif HD AMOLED de 1,65 pouce. Grâce à une densité de pixels de 341ppi, l'affichage est clair avec des couleurs vives. Ces deux montres ne possèdent pas de bordure sur l'écran. La GTR 2e, quant à elle, dispose d'un écran rotatif HD AMOLED rotatif de 1,39 pouce avec une densité de pixels de 326 ppp. Elle est disponible en noir, vert matcha et gris ardoise. Un mécanisme de retrait rapide rend le bracelet facilement remplaçable par un autre.

L'utilisateur peut choisir parmi plus de 50 thèmes de cadrans de montre. Il peut également personnaliser le cadran de sa montre avec des images de son choix. De plus, l'affichage permanent permet de voir l'heure même lorsque les autres fonctionnalités de la montre sont inactives.

Équipées d'un capteur optique de haute précision BioTracker 2 PPG, les Amazfit GTR 2e et GTS 2e proposent des fonctions complètes de suivi de la santé. Les montres peuvent effectuer une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et fournir des avertissements lorsque celle-ci est anormalement élevée.

Elles incluent une fonctionnalité SpO2. Lorsque l'utilisateur pratique une activité physique soutenue (un marathon ou de l'exercice intense en plein air), il peut ainsi mesurer son niveau de SpO2 dès que son énergie commence à baisser, obtenant ainsi une meilleure compréhension de sa condition physique.

PAI (Personal Activity Intelligence) est un système d'évaluation de la santé qui utilise des algorithmes pour convertir des données complexes - telles que la fréquence cardiaque et la durée de l'activité.

Les montres Amazfit GTR 2e et GTS 2e prennent en charge une surveillance approfondie du sommeil et déterminent les différentes étapes du sommeil. Elles analysent également la respiration pendant le sommeil, et fournissent des suggestions d'amélioration.

Le stress est à l'origine de nombreux problèmes de santé. C'est pourquoi les nouveautés Amazfit permettent de savoir où se situent les niveaux de stress de chaque utilisateur (détendu, normal, moyen ou élevé) tout au long de la journée.

Ces deux montres disposent de 90 modes sportifs intégrés pour répondre aux besoins de la majorité des utilisateurs. Grâce à une fonctionnalité de reconnaissance de l'activité pratiquée, la montre active automatiquement le suivi dès que

l'utilisateur commence à bouger. Le système génère également un rapport d'analyse lorsqu'il a terminé.

Effectuer des opérations vocales en mode hors ligne est désormais possible et permet notamment l'activation des modes sportifs ou l'ouverture de la fonction de surveillance de la fréquence cardiaque, juste avec la voix.

Elles ont une étanchéité qui offre une protection jusqu'à de 50 mètres sous l'eau. Ces montres sont compatibles avec l'application Zepp pour une gestion optimisée des données de santé.

Prix et disponibilité

Amazfit GTS 2e est également disponible sur le site officiel d'Amazfit et sur Amazon à partir du 12 janvier. Les deux sont au prix de 139,99 €.