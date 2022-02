07 février 2022 à 00h15 par Philippe

Disney+ a dépassé les 2 milliards de dollars de dépenses mondiales consommateurs sur les app stores

Les abonnements, les sorties exclusives, la propriété intellectuelle et l'expansion internationale ont alimenté la croissance des abonnements mobiles, selon les données d'App Annie. C'est le cas de Disney+ qui a franchi l'étape majeure des 2 milliards de dollars de dépenses consommateur dans le monde entier sur les app stores.

Au 25 janvier 2022, Disney+ rejoint le très convoité Club des 2 milliards de dollars, avec seulement 34 autres applications et jeux mobiles. Au sein de ce groupe, les jeux mobiles représentent 26 des 35 apps, aux côtés de seulement 9 apps non ludiques. En outre, Disney+ est l'un des 5 fournisseurs de streaming vidéo à atteindre cette étape convoitée, aux côtés de Netflix, YouTube, Tencent Video et iQIYI.

Disney+ était la deuxième application de streaming en termes de dépenses mondiales consommateurs sur les app stores en 2021, juste derrière YouTube. L'expansion internationale a été une stratégie clé pour alimenter la croissance mondiale en 2021. Les principaux marchés à l'origine des dépenses de Disney+ étaient respectivement les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Brésil, l'Italie et les Pays-Bas. Il est important de noter que Disney+ rivalise avec la portée mondiale d'Amazon Prime Video dans les pays où il a connu au moins 1 million de téléchargements, malgré un lancement 7 ans plus tard sur mobile.

Une partie du succès de Disney+ réside également dans son contenu exclusif. En 2021, les téléchargements ont augmenté de 40 % pendant les 30 jours qui ont suivi la sortie de " Luca " par rapport aux 30 jours précédents, ce qui représente une stratégie importante pour l'acquisition d'utilisateurs. Disney+ a également tiré parti de sorties exclusives en streaming en tandem avec les sorties en salle, nécessitant souvent un abonnement et un paiement unique supplémentaire. Une propriété intellectuelle forte grâce à la Walt Disney Company, Pixar et Marvel Studios, entre autres, associée à des sorties opportunes, contribue à encourager les nouveaux abonnés et à les fidéliser à long terme au service.

La pandémie a accéléré la demande des consommateurs pour le streaming avec le confort de la maison et la commodité du smartphon. Aux États-Unis, les consommateurs ont passé 4,2 heures par jour sur leurs appareils mobiles en 2021, contre seulement 3,1 heures à regarder la télévision. Le streaming et les abonnements mobiles ont atteint de nouveaux sommets en 2021, car les entreprises reconnaissent le changement de comportement des consommateurs et exploitent la puissance du petit écran.