15 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

DMA : Apple va faciliter le passage d'un iPhone vers un smartphone Android

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone qui veulent s'équiper d'un smaphone Android. Apple a annoncé son intention de simplifier le transfert de données vers des appareils non-Apple d'ici l'automne 2025. Cette initiative permettra aux utilisateurs de migrer plus facilement vers d'autres plateformes, sans se soucier de la perte de leurs données importantes.

Apple s'engage également à faciliter le transfert de données entre navigateurs web sur iOS. La firme prévoit de proposer une solution pour migrer vos données entre navigateurs (par exemple, de Safari vers Chrome) d'ici la fin 2024 ou le début 2025.

Jusqu'à présent, il faut savoir qu'Apple ne facilitait pas la tâche aux utilisateurs souhaitant quitter son écosystème. Bien que Google propose une application "Passer à Android" sur l'App Store, le processus reste fastidieux.

Le DMA va donc changer la donne. Apple devra désormais proposer une solution plus simple et plus conviviale pour transférer les données d'un iPhone vers un smartphone Android.