21 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

DMA : Opéra explose en France avec une croissance record de +402% de nouveaux utilisateurs quotidiens sur iOS

Apple profondément modifier l'App Store pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques. Depuis sa dernière mise à jour, Apple affiche un "ballot screen" sur les iPhones et iPads en Europe, permettant aux utilisateurs de choisir leur navigateur par défaut.

Opera a profité de cette opportunité pour mettre en avant ses navigateurs iOS et Android, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre d'utilisateurs.

Entre le 5 et le 7 mars en Europe, le navigateur Opera pour iOS enregistre une croissance de + 164 % de son nombre d'utilisateurs quotidiens actifs, alors que les utilisateurs sont amenés à choisir un navigateur par défaut alternatif.

Opera pour iOS s'est particulièrement bien distingué, et notamment en France, où le nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens s'est vu multiplié par 5, soit + 402 %. En Espagne, le nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens a augmenté de + 143 % le 7 mars, tandis que la Pologne et l'Allemagne ont enregistré des taux de croissance de 68 % et 56 %, respectivement.

Opera pour Android a également enregistré une croissance notable, notamment en France, avec une augmentation de + 54 % du nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens dès le début de l'introduction du " ballot screen ".

Cette nouvelle réglementation européenne et les statistiques qui en découlent est donc bénéfique pour la concurrence et pour les consommateurs, qui peuvent désormais choisir l'option la plus adaptée à leurs besoins.