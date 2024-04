19 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

DMA : un mois après, Opera iOS enregistre + 63% d'utilisateurs mensuels en France

Apple profondément modifier l'App Store pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques. Depuis sa dernière mise à jour, Apple affiche un "ballot screen" sur les iPhones et iPads en Europe, permettant aux utilisateurs de choisir leur navigateur par défaut.

Opera a profité de cette opportunité pour mettre en avant ses navigateurs iOS et Android, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre d'utilisateurs.

Le navigateur Opera pour iOS a observé une progression significative de + 63 % de son volume de nouveaux utilisateurs mensuels en Europe, entre février et mars 2024. En outre, Opera est de plus en plus plébiscité comme navigateur par défaut sur iOS, avec une augmentation observée de + 39 % entre le 3 mars et le 4 avril. Ces données surviennent après une forte hausse de nouveaux utilisateurs immédiatement après le 6 mars, mettant en évidence l'impact positif de la loi sur les marchés numériques (DMA), favorisant une concurrence équitable et le libre choix des utilisateurs.

En Europe, les statistiques d'Opera pour iOS entre février et mars 2024 révèlent une augmentation impressionnante de + 63 % du nombre de nouveaux utilisateurs mensuels. La France se démarque en tête de liste avec une croissance fulgurante de + 146 %, suivie de près par l'Allemagne (+ 57 %), l'Espagne (+ 50 %), la Pologne (+ 45 %) et l'Italie (+ 20 %). Cette tendance souligne l'efficacité du processus de sélection de la loi sur les marchés numériques (DMA), qui offre aux utilisateurs la liberté de contourner les navigateurs préinstallés et de choisir leur propre navigateur par défaut.