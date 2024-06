07 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Don de giga : Bouygues Telecom mobilise ses clients pour lutter contre l'exclusion numérique

Fort du succès des éditions 2020 et 2022 qui ont permis de collecter 500 000 gigas, Bouygues Telecom pérennise son initiative "Le Don de giga". Désormais, ses clients peuvent s'engager toute l'année pour lutter contre l'exclusion numérique.

En France, 9% de la population se retrouve privée d'accès à internet, ou y accède difficilement, d'après le Baromètre du Numérique 2023 de l'Arcep. Face à la croissante digitalisation de la société et à la dématérialisation de nombreuses démarches quotidiennes, cette exclusion numérique peut engendrer un isolement social.

Désormais chaque mois, les clients Bouygues Telecom Mobile peuvent faire un geste solidaire en offrant un giga symbolique à l'une des quatre associations partenaires : APF France handicap, Fondation des FemmesPetits, Frères des Pauvres et Secours Populaire Français. Ces associations luttent pour l'inclusion numérique des personnes en situation de précarité, de handicap ou d'isolement. A l'issue de l'opération, les gigas collectés seront transformés en forfaits et smartphones et distribués aux associations pour soutenir leurs actions.

La démarche se fait en quelques clics depuis l'application Bouygues Telecom. Il suffit de cliquer dans l'espace " Le don de giga ", puis " Je participe " et de sélectionner l'association à laquelle on souhaite donner son giga. Le don reste symbolique, et ne sera donc pas prélevé de l'enveloppe data du forfait du client.

Une fois les gigas collectés, Bouygues Telecom s'engage à les convertir en forfaits qui seront donnés début 2025 aux quatre associations, en fonction du nombre de gigas qui leur auront été attribués. Chaque association recevra également 1250 mobiles. Elles distribueront ensuite les mobiles et forfaits aux bénéficiaires identifiés.