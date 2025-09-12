12 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction | 12 septembre 2025 à 08h49

DoubleTrouble : un cheval de Troie bancaire mobile sophistiqué se propage via Discord et menace les utilisateurs Android

Une alerte de sécurité majeure secoue le monde de la cybersécurité mobile : Zimperium, spécialiste mondial de la protection des terminaux Android et iOS, vient de dévoiler une nouvelle menace particulièrement évoluée baptisée DoubleTrouble. Ce cheval de Troie bancaire mobile illustre les mutations inquiétantes du cybercrime mobile, notamment par son mode de diffusion inédit via la plateforme Discord et ses capacités furtives de vol de données.

Une menace mobile en constante évolution

Détecté par l'équipe zLabs de Zimperium, DoubleTrouble tire son nom des générateurs aléatoires utilisés pour nommer les variantes de malware. Mais derrière ce nom presque anodin se cache un malware redoutablement efficace, en pleine phase d’évolution. Depuis ses premières apparitions dans des campagnes de phishing ciblant les utilisateurs de banques européennes, le cheval de Troie a nettement gagné en sophistication technique.

Aujourd’hui, il ne se contente plus de simples pages frauduleuses : il est diffusé sous la forme de fichiers APK Android directement hébergés sur Discord, un service de messagerie initialement conçu pour les communautés de joueurs, mais de plus en plus exploité par les cybercriminels comme canal de distribution discret et difficilement contrôlable.

Des capacités d'espionnage avancées

DoubleTrouble dispose désormais de tout l’arsenal technique d’un spyware bancaire de nouvelle génération. Grâce à l’exploitation des services d’accessibilité Android – des fonctions censées aider les personnes en situation de handicap, mais souvent détournées à des fins malveillantes – il parvient à exécuter en arrière-plan un grand nombre d’actions sans éveiller les soupçons de la victime :

Captures d’écran et enregistrements vidéo en temps réel pour subtiliser des identifiants, des mots de passe ou des codes à usage unique (OTP).

pour subtiliser des identifiants, des mots de passe ou des codes à usage unique (OTP). Keylogging : l'enregistrement de toutes les frappes clavier, permettant de récupérer tout ce que l’utilisateur tape.

: l'enregistrement de toutes les frappes clavier, permettant de récupérer tout ce que l’utilisateur tape. Faux écrans de maintenance pour bloquer les applications bancaires légitimes ou les solutions de sécurité, et empêcher toute réaction de l’utilisateur.

pour bloquer les applications bancaires légitimes ou les solutions de sécurité, et empêcher toute réaction de l’utilisateur. Fausse interface de verrouillage permettant de capturer le code PIN de l'appareil.

permettant de capturer le code PIN de l'appareil. Usurpation d’applications de confiance par le biais de surcouches HTML personnalisées, affichées au-dessus des apps authentiques, afin de tromper l’utilisateur et récolter des informations confidentielles.

par le biais de surcouches HTML personnalisées, affichées au-dessus des apps authentiques, afin de tromper l’utilisateur et récolter des informations confidentielles. Une diffusion via les réseaux sociaux qui inquiète les experts

Ce qui distingue DoubleTrouble des précédents malwares bancaires est son recours massif à Discord pour sa diffusion. Cette utilisation d’une plateforme sociale populaire, souvent perçue comme sûre, constitue un véritable cheval de Troie dans le cheval de Troie : elle permet de contourner les mécanismes classiques de sécurité des navigateurs et des magasins d’applications, tout en rendant la traçabilité plus difficile pour les analystes en cybersécurité.

« Les cybercriminels exploitent aujourd’hui des canaux dynamiques et insoupçonnés comme Discord pour distribuer leurs malwares. Face à cette nouvelle réalité, les entreprises doivent renforcer leur protection directement au niveau des terminaux, en temps réel », alerte Kern Smith, vice-président de l’ingénierie des solutions chez Zimperium. « DoubleTrouble démontre à quel point les menaces mobiles deviennent furtives, adaptatives et dangereuses, ciblant aussi bien les identifiants bancaires que les portefeuilles de cryptomonnaies. »

Une menace qui illustre les nouvelles stratégies des cybercriminels

DoubleTrouble n’est pas une menace isolée, mais le symptôme d’une évolution plus large : le glissement du cybercrime vers l’écosystème mobile. Avec la généralisation des services bancaires, de l’authentification à double facteur, et des portefeuilles numériques sur smartphones, les terminaux mobiles sont devenus des cibles de premier choix.

Le recours à l’obfuscation : une technique visant à masquer le code malveillant qui permet en outre à DoubleTrouble d’échapper aux systèmes de détection traditionnels, rendant l’identification du malware particulièrement complexe.

Conseils de prévention pour les utilisateurs Android :

Ne téléchargez jamais d’APK depuis des liens partagés sur des plateformes sociales comme Discord ou Telegram.

depuis des liens partagés sur des plateformes sociales comme Discord ou Telegram. Utilisez un antivirus mobile fiable , régulièrement mis à jour.

, régulièrement mis à jour. Désactivez les permissions d’accessibilité pour les applications inconnues ou peu fiables.

pour les applications inconnues ou peu fiables. Ne cliquez jamais sur des liens dans des messages suspects , même s’ils semblent provenir de votre banque.

, même s’ils semblent provenir de votre banque. Activez la vérification en deux étapes sur vos comptes sensibles pour limiter les dommages en cas de compromission.

La montée en puissance de DoubleTrouble montre une chose claire : les cybercriminels innovent aussi vite, voire plus vite, que les systèmes de défense. Face à eux, vigilance, mise à jour des systèmes et sensibilisation restent les meilleures armes.