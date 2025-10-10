10 octobre 2025 à 06h52 par La rédaction

Durabilité des smartphones 2025 : Apple domine, Honor surprend, Samsung recule, le verdict du baromètre Fnac-Darty

Pour la huitième année consécutive, le groupe Fnac-Darty publie son Baromètre de la durabilité : une étude devenue incontournable pour évaluer la solidité et la réparabilité des produits électroniques vendus en France. Cette édition 2025, fondée sur l’analyse de près de 2,5 millions d’interventions techniques réalisées par les 3 000 techniciens du groupe, dresse un portrait sans concession du marché de la tech et en particulier du secteur de la téléphonie mobile.

Bonne nouvelle : les smartphones sont de plus en plus fiables. Leur score moyen de durabilité bondit à 123 sur 200, soit 10 points de plus que l’an dernier. Un signe que les constructeurs ont réellement pris le virage de la réparation et de la longévité, dans un contexte où la lutte contre l’obsolescence programmée devient un enjeu central.

Apple reste indétrônable, Honor crée la surprise

En haut du classement, Apple conserve sans surprise sa couronne de champion de la durabilité, avec un score de 142/200. Les iPhone confirment leur réputation d’appareils robustes, aussi bien sur la fiabilité (158) que sur la réparabilité, grâce notamment à la qualité de conception et à la disponibilité des pièces de rechange sur plusieurs années.

Mais la vraie surprise de cette édition 2025 vient d’un outsider : Honor. Le constructeur chinois s’installe solidement à la deuxième place du podium avec 133/200, juste derrière Apple et devant Samsung. Une performance remarquable pour une marque encore jeune sur le marché européen, mais qui semble bénéficier d’une conception soignée et d’un taux de panne particulièrement bas (157 en fiabilité pure).

Samsung, en revanche, recule cette année. Malgré un score global honorable de 128/200, le géant coréen paie un taux de panne plus élevé que ses concurrents directs. S’il obtient de bons points sur la réparabilité et la disponibilité des pièces détachées, sa fiabilité mécanique (115) le pénalise lourdement.

Le Top 5 du classement est complété par Xiaomi (125) et Motorola (124), qui réalisent de belles performances mais peinent encore à rivaliser avec la constance d’Apple ou la montée en puissance de Honor. Google ferme la marche avec un score décevant de 112/200, ses Pixel souffrant encore de problèmes récurrents de stabilité et de fiabilité matérielle.

Des smartphones plus solides, mais pas à l’abri des pannes

Si le baromètre salue des progrès nets sur la durabilité, il met aussi en lumière les pannes les plus fréquentes constatées dans les ateliers du SAV Fnac-Darty.

Selon l’étude, plus de la moitié des réparations ne nécessitent aucune pièce de rechange. Autrement dit, il s’agit souvent de dysfonctionnements bénins, réglés par une simple réinitialisation ou un entretien logiciel.

Les cinq causes principales de panne recensées sont :

un smartphone qui ne s’allume plus (28 %) ;

des problèmes de charge (22 %) ;

un écran défectueux ou sans affichage (18 %) ;

des soucis de son (17 %) ;

un écran figé ou bloqué (15 %).

Ces données rappellent l’importance d’entretenir son smartphone au quotidien en maintenant le système à jour, en évitant les décharges complètes de la batterie, en redémarrant régulièrement l’appareil et en protégeant les connecteurs de charge.

Les pliants sous surveillance : un maillon fragile de l’innovation

Malgré la progression générale du secteur, Fnac-Darty attire l’attention sur une catégorie de produits encore fragile : les smartphones pliants. Ces modèles hybrides, à mi-chemin entre smartphone et tablette, séduisent par leur design innovant mais restent plus exposés aux pannes mécaniques. Leurs charnières et écrans flexibles sont des zones à risque, ce qui limite leur longévité réelle par rapport aux modèles classiques.

Un enjeu écologique et économique majeur

Le baromètre 2025 souligne également un changement de paradigme dans le rapport des consommateurs à la technologie. Choisir un smartphone durable, c’est désormais un acte économique et écologique.

Les appareils les mieux notés dans le baromètre sont réparés en moyenne au bout de 7 ans et 3 mois, contre seulement 3 ans et 9 mois pour les modèles les moins fiables.

Cette tendance illustre la maturité croissante des utilisateurs, plus attentifs à la longévité et à la réparabilité qu’à la course aux performances.

La durabilité, nouveau critère de choix pour les consommateurs

Le baromètre Fnac-Darty 2025 confirme une évidence : la durabilité est devenue un critère central dans le choix d’un smartphone. Si Apple reste une valeur sûre, la percée de Honor prouve qu’il est possible de conjuguer innovation, performance et fiabilité.

En revanche, les acteurs historiques comme Samsung ou Google devront redoubler d’efforts pour regagner la confiance des utilisateurs sur la durée.

Dans un marché où la durabilité devient un argument de vente aussi important que la puissance ou la photo, le message de Fnac-Darty est clair : acheter mieux, c’est aussi réparer plus longtemps.