18 août 2021 à 04h19 par Philippe

DXOMARK attribue la note de 89 à l'écran du TCL 20 Pro 5G

Le TCL 20 Pro 5G a récemment été évalué par DXOMARK ; le smartphone a obtenu la note de 89 pour la qualité de son écran, et 117 pour les performances de sa caméra.

Au niveau de ses caractéristiques, le TCL 20 Pro 5G est doté d'un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces soutenu par la nouvelle technologie d'affichage intelligent NXTVISION 2.0, optimisée par Pixelworks. Cette technologie deuxième génération apporte une meilleure qualité au niveau des couleurs, et une amélioration visuelle permettant de reconnaître le contenu et les scènes à l'écran, afin d'ajuster automatiquement la couleur, le contraste et la netteté. Le TCL 20 Pro 5G prend également en charge la lecture HDR10.

Cette version dispose de quatre caméras arrière, avec un capteur principal Sony IMX, un objectif ultra-large, un objectif macro et un autre pour la profondeur, ainsi que d'une caméra frontale de 32MP, compatible HDR. Grâce à la stabilisation optique de l'image (OIS), permettent de prendre de vidéos avec des détails en haute résolution. De plus, avec le mode Backlight Selfie, il est possible de prendre ses proches en photo avec le meilleur éclairage possible, même lorsque le soleil est juste derrière ou que les sujets sont à l'ombre.

Il est également possible de bénéficier de la charge sans fil. Le TCL 20 Pro 5G propose 256 Go de stockage interne et la possibilité d'aller jusqu'à 1 To avec une micro SD.

Le TCL 20 Pro 5G est disponible en Marine Blue et Moondust Gray, à 549 €.