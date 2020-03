11 mars 2020 à 06h00 par Philippe

E.Leclerc lance 3 nouveaux forfaits dans sa gamme Réglo Mobile

E.Leclerc renouvelle sa gamme Réglo Mobile et lance 3 nouveaux forfait sans engagement comprenant des appels et des SMS illimités avec 50 Go pour 9,95 €/mois, 75 Go pour 14,95 €/mois et 100 Go pour 19,95 €/mois.

Ces offres permanentes ne sont pas uniquement réservées aux nouveaux venus : tout client Réglo Mobile peut passer sur un nouveau forfait s'il le souhaite.

Au niveau des conditions de l'offre, le décompte est à la seconde et les appels sont limités à 3 heures maximum par appel et limités à 250 correspondants différents dans le mois (appels, SMS et MMS confondus).

L’envoi de plus de 5000 SMS/MMS (usages cumulés) par mois, deux mois consécutifs, n’est pas autorisé. Au-delà, l'appel est décompté 0,19 €/mn.