26 février 2025 à 07h04 par La rédaction | 26 février 2025 à 08h06

Écouteurs ouverts, performances maximales : HUAWEI dévoile les FreeArc

Depuis une dizaine d’années, les écouteurs sans fil connaissent une évolution constante, passant des premiers modèles véritablement sans fil à ceux dotés de réduction de bruit active et d’une restitution sonore toujours plus qualitative. Aujourd’hui, une nouvelle génération d’écouteurs voit le jour avec les modèles à conception ouverte. Huawei propose désormais les FreeArc, successeurs des FreeClip, offrant une expérience d'écoute révolutionnaire.

Un design pensé pour le confort et la stabilité

Les Huawei FreeArc intègrent le design innovant C-Bridge, conçu à partir de l’analyse de plus de 10 000 morphologies d’oreilles. Ce système repose sur une structure triangulaire à 140°, assurant trois points de contact répartis de manière équilibrée pour un meilleur confort.

Afin de garantir un port prolongé sans inconfort, Huawei I a choisi un alliage de nickel-titane à mémoire de forme, résistant à plus de 20 000 manipulations. De plus, la surface des FreeArc est recouverte à 81% de silicone liquide, une matière douce et hypoallergénique certifiée par la SGS Smart Green Medal, garantissant un contact agréable avec la peau. Les FreeArc sont également certifiés IP57 pour leur résistance à l’eau et à la poussière, un atout majeur pour les sportifs.

Une restitution sonore optimale, ouverte sur l’environnement

Les FreeArc intègrent des haut-parleurs haute sensibilité de 17 x 12 mm, optimisés par l’algorithme Adaptive Equal-Loudness. Ce système ajuste intelligemment le volume sur l’ensemble du spectre audio, des basses profondes aux aigus cristallins, même à volume élevé.

Afin de limiter les fuites sonores et garantir une écoute intime, Huawei a développé le système Reverse Sound Waves, une technologie de transmission directionnelle du son. De plus, le système Multi-EQ permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience audio grâce à quatre modes d’égalisation : Équilibré, Aigus, Basses et Voix.

Des fonctionnalités intelligentes pour une utilisation quotidienne

Conçus pour s’adapter à un usage quotidien et professionnel, les FreeArc disposent d’un système avancé de microphones stratégiquement positionnés et complétés par un conduit en L qui réduit les interférences du vent. Une triple réduction de bruit, boostée par l’intelligence artificielle, améliore la qualité des appels en filtrant les bruits parasites.

L’autonomie est un autre point fort des FreeArc : avec 7 heures d’utilisation par charge et un total de 28 heures grâce au boîtier, ils offrent une durée de lecture prolongée. De plus, une charge rapide de 10 minutes suffit pour récupérer 3 heures d’autonomie.

Enfin, les FreeArc sont compatibles avec iOS et Android et permettent une connexion simultanée à plusieurs appareils (smartphones, tablettes, montres connectées).

Prix et disponibilité

Proposés à un tarif attractif de 119,99 euros en 3 coloris (blanc, vert et noir), les Huawei FreeArc bénéficient d’une réduction de 20 euros avec le code promo A20FREEARC, abaissant leur prix à moins de 100 euros. De plus, la livraison est gratuite et une assurance de 12 mois Huawei Loss Care Support est incluse.