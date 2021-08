17 août 2021 à 07h26 par Philippe | 25 août 2021 à 04h16

L'écran Retina d'Apple : comment Apple révolutionne l'utilisation du smartphone

En 2010, Apple lançait son écran Retina, une nouvelle gamme d'écrans LCD haute définition. D'abord apparu sur l'iPhone 4, l'écran Retina fut ensuite intégré à de nombreux appareils Apple.

Le concept Retina, qu'est-ce que c'est ? Et à quoi ça sert ? Quels sont les avantages, par rapport à d'autres écrans ?

Le concept Retina, c'est quoi ?

Retina, c'est une dénomination commerciale pour qualifier les écrans à haute résolution de chez Apple. Le constructeur n'a donné aucune définition de son concept. Cependant, on sait que les écrans Retina reposent sur le pouvoir de résolution de la vision humaine (égale à une minute d'arc, environ).

Ce constat scientifique décrit la manière dont l'œil humain peut percevoir un objet flou comme étant net si celui-ci se trouve suffisamment loin. Apple a donc, tout simplement, créé un écran dont la résolution angulaire est très proche de celle de l'œil humain, et parfois même supérieure à celle-ci.

Par conséquent, le constructeur, grâce à un tour de force scientifique, parvient à proposer une nouvelle technologie d'écran à ses clients, en se rapprochant du mécanisme de fonctionnement de l'œil humain.

Se démarquant du reste du marché, ces nouveaux bijoux de technologie offrent un haut niveau de détails, des couleurs nettement améliorées et un confort visuel sans pareil.

Les appareils mobiles qui possèdent un écran Retina chez Apple

Depuis 2010, la plupart des appareils Apple, de l'ordinateur portable MacBook apprécié des designers, jusqu'aux mobiles iPhone, sont équipés d'écrans Retina. Chronologiquement, le constructeur a commencé à les commercialiser à partir de sa quatrième génération. Ainsi, on retrouve ce type d'écran sur les appareils suivants :

- iPhone 4/4S et iPhone Touch

- iPhone 5/5c/5s/SE et iPod Touch

- iPhone 6/ 6s/ 7/8

- iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus

- iPhone X (10)/XS/11

- iPad

- iPad mini

- MacBook Pro 15"

- MacBook Pro 13"

- iMac Retina 5K 27"

- Apple Watch

- MacBook 12"

- iPad Pro

Notons qu'à partir de la version X de l'iPhone, ce sont des écrans Super Retina qui sont installés sur les appareils d'Apple.

3 utilisations améliorées par l'écran Retina

Retina se veut supérieur aux écrans concurrents, et ce, sur la base de trois avantages majeurs :

- L'amélioration des couleurs ;

- L'augmentation des détails ;

- L'amélioration du confort visuel.

Les différents types d'utilisateurs peuvent alors s'y retrouver, peu importe leurs besoins.

Jouer à des jeux sur son mobile

Avec ses couleurs plus vives et plus marquées, Retina propose aux joueurs une expérience de jeu unique et plus immersive, malgré ce que certains sites comparatifs peuvent penser. Plus dynamique et plus fluide, ce type d'écran permet à tout joueur qui recherche la qualité sur mobile de se réconcilier avec son jeu favori.

Le jeu de contraste de Retina sait, ainsi, satisfaire tous les types de joueurs. Du joueur " Candy Crush " au joueur de cartes, chacun peut trouver chaussure à son pied et passer des heures avec le nez dans son écran sans sourciller face aux grossiers pixels présents sur d'autres appareils concurrents.

Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, alors Retina vous offrira un confort de jeu imparable durant vos longues sessions de crafting sur Terraria ou encore Minecraft. Ici, plus question de voir les pixels voler dans tous les sens lorsque vous cassez un élément ou lors de vos combats interminables.

Du côté de l'iGaming, l'écran Apple permet de jouer sur des machines à sous aux graphismes poussés et au design ultra coloré comme 9 Blazing Diamonds ou Arena of Gold. Les joueurs de jeux de course ne sont pas négligés non plus. Ils peuvent retrouver leurs véhicules sous un nouvel angle, plus colorés, plus réalistes, et plus dynamiques. Finis les collisions basse définition et les virages plats. Retina vous permettra d'écraser vos adversaires dans Asphalt 9: Legend ou Need for Speed grâce à un confort de pilotage inégalé et une visibilité incomparable.

Prendre des photos/vidéos

Si la plupart des utilisateurs iOS jouent sur leur mobile au moins une fois dans leur vie, il est indéniable que tout le monde prend des photos et des vidéos. Déjà en 2016, Flickr a annoncé que l'iPhone était le smartphone le plus utilisé pour les photos sur le réseau social.

Vos photos de vacances seront désormais mémorables grâce à la capacité de détails des écrans Retina. Une fois de plus, le panel de contraste proposé par la marque permet aux photographes débutants de prendre des clichés de qualité professionnelle sans avoir à investir dans un appareil photo souvent trop cher.

Photo de famille, cliché entre amis, ou même selfie, la technologie quasi-scientifique d'Apple révèle ici son plein potentiel en un instant, avec un niveau de détail à peine croyable. Jusqu'au grain de peau, jusqu'à la moindre petite imperfection, votre iPhone saura vous offrir un rendu précis et gracieux. La qualité des caméras embarquées d'Apple n'étant plus à prouver, plus besoin, ici, de transférer vos photos et vidéos sur votre Mac afin de vous faire une idée du rendu.

Streamer des films sur mobile

Depuis l'émergence des plateformes de streaming et les catalogues de plus en plus fleuris, de plus en plus d'abonnés regardent leurs séries favorites sur leur mobile. À titre d'exemple, rien qu'en France, Netflix compte aujourd'hui près de 8 millions d'abonnés, et Amazon Prime Video, 7 millions. Même si le monde du 7ème art s'y oppose, la réalité est que le streaming vidéo remplace petit à petit le cinéma.

Si vous faites partie d'entre eux, Apple vous permet, grâce à sa technologie de pointe, de tirer le meilleur parti de l'action et des rebondissements de vos séries et films favoris où que vous soyez et quand vous le désirez. Dans le train, dans l'avion, pendant la pause, ou simplement à la maison, l'écran Retina vous offrira, ici aussi, un confort visuel unique.

Avec son écran Super Retina XDR, l'iPhone 12 fait l'unanimité en France. Sa large gamme de couleurs et son contraste 2 000 000:1 vous permettront une immersion des plus totales, comme si vous y étiez, avec le confort de votre canapé ou même de votre lit. Par conséquent, plus besoin de dépenser des fortunes en places de cinéma, puisque celui-ci est dorénavant dans votre poche.

Conclusion

Depuis ses débuts, Apple a toujours su se démarquer du lot en proposant des technologies de pointe en avance sur son temps. Véritable avant-gardiste et force d'innovation, la multinationale continue sur sa lancée en proposant, avec Retina, un produit hautement qualitatif qui saura séduire les plus audacieux.