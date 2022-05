03 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Edge 30 : Motorola dévoile un smartphone moins "Pro" qui mise sur son appareil photo et sa finesse

Motorola vient de lever le voile sur son nouveau smartphone : le edge 30. Son tarif à moins de 500 € est plus abordable que sa version Pro lancé il y a quelques semaines. Ce nouveau venu vient donc compléter la 3ème génération moto edge. Le constructeur a notamment mis l'accent sur la qualité de l'appareil photo et de l'écran. Il est doté de quatre capteurs photo haute résolution dont 50 Mpx pour le principal et 32 Mpx pour le frontal, d'un écran OLED FHD+ de 6,5 pouces à 144 Hz, d'un son multidimensionnel Dolby Atmos et de la plate-forme mobile 5G Snapdragon 778G+. Avec ses 6,79 mm, le edge 30 est un smartphone 5G très fin.

Au niveau de l'APN, le edge 30 abrite un appareil photo frontal de 32 MP, un capteur ultra grand angle de 50 MP, un autre de 2 MP dédié au portrait et un principal de 50MP. Ce dernier exploite la nouvelle norme en matière d'autofocus omnidirectionnel. L'utilisateur peut ainsi réaliser des prises de vue précises avec 32x plus de pixels. Tandis que les technologies de mise au point traditionnelles utilisent environ 3 % de pixels, cette nouvelle fonction exploite 100 % des pixels dans des modèles verticaux et horizontaux pour obtenir des performances plus rapides et plus précises, quelle que soit la lumière. Il est également possible d'enregistrer des vidéos HDR10 avec plus d'un milliard de nuances de couleurs.

Avec le edge 30, Motorola a accordé une attention particulière aux performances, comme le rendu facial, l'enregistrement vidéo de la caméra frontale ou les conversations vidéo, avec en plus une réduction significative du bruit lors de la capture d'images fixes.

En ce qui concerne le lecteur d'empreintes digitales, Motorola l'a intégré sous l'écran afin d'assurer un verrouillage et un déverrouillage instantanés d'une simple pression.

De plus, l'écran OLED 6,5 pouces possède avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et HDR10+ qui répond aux normes cinématographiques DCI-P3 en matière de couleurs, de luminosité, de précision colorimétrique et de niveau de contraste. Par ailleurs, deux haut-parleurs stéréo sont dotés du son multidimensionnel en Dolby Atmos.

Ce modèle est propulsé par le processeur Snapdragon 778G+ et dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage sans port microSD.

Sa fonction Ready For permet de connecter sans fil à un moniteur ou à un téléviseur afin de réaliser des appels vidéo depuis un écran plus grand ou encore d'utiliser le téléphone comme un ordinateur de bureau complet.

Sa batterie a une capacité de 4020 mAh compatible avec la fonction TurboPower 30.

Prix et disponibilité

Le Motorola edge 30 est disponible au prix public de 499,99€ TTC pour la version 128Go et 549,99€ TTC pour la version 256 Go. Une offre de lancement, disponible sur le site de Motorola permet d'obtenir une remise de 100 euros pour l'achat de la version 128 Go et de 50 € sur la version 256 Go jusqu'au 15 mai.