18 janvier 2021 à 10h00 par Philippe

L'effet de la crise sanitaire sur les usages mobiles est encore présent

Malgré la fin du confinement au milieu du deuxième trimestre 2020, l'effet de la crise sanitaire sur les usages est encore présent au troisième trimestre.

Au troisième trimestre 2020, le volume de communications vocales fixes et mobiles (57,4 milliards de minutes) enregistre à nouveau une croissance notable (+7%), même si elle est inférieure à celle du premier semestre 2020 (+21% en moyenne).

Une large majorité des cartes SIM en service sont désormais actives sur les réseaux 4G (58,9 millions, soit 76% du nombre total de cartes SIM). La croissance du nombre de ces cartes actives sur les réseaux 4G reste importante : +6 millions de cartes en un an pour le deuxième trimestre consécutif.

La consommation de données sur réseaux mobiles continue de croître à un rythme élevé, mais perd 10 points de croissance par rapport au troisième trimestre 2019 (+27% en un an). Les utilisateurs des réseaux 4G, qui réalisent 96% du trafic total de données sur réseaux mobiles, consomment, en moyenne, 10,5 Go par mois (+17% en un an ce trimestre, soit moitié moins qu'un an auparavant).

Les SMS, dont l'usage diminue continûment depuis 2016 au profit des applications mobiles de messageries instantanées, voient leur recul s'accentuer significativement depuis deuxième trimestre 2020 (-15% en un an ce trimestre après -23% le trimestre dernier contre -7% environ depuis 2017).

Sur le marché entreprise, la baisse de l'activité économique lors du confinement a significativement freiné la croissance du marché des cartes MtoM : +1,5 million en un an depuis le T2 2020 contre le double un an auparavant.