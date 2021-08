23 août 2021 à 01h18 par Philippe

Les EISA Awards récompensent l'Oppo Find X3 Pro

Chaque année des spécialistes de la haute technologie, du son et de l'image se retrouvent lors des EISA Awards. A cette occasion, les meilleurs produits de l'année sont passés au crible et ceux qui sortent vraiment du lot sont récompensés. Les prix EISA sont décernés par le plus grand panel indépendant au monde composé par plus de 61 magazines et sites web spécialisés très respectés dans le secteur. Cette année, un nouveau smartphone de la gamme Oppo a été élu pour la deuxième année consécutive : l'Oppo Find X3 Pro.

En effet, lors de la cérémonie des EISA Awards, le Oppo Find X3 Pro a été nommé "Eise Best product Advanced Smartphone 2021-2022".

"Côté technologie, l'OPPO Find X3 Pro place la barre plus haute et impressionne également par la richesse de ses fonctionnalités et son design particulièrement original. Le flagship de la marque OPPO offre probablement la meilleure configuration de caméras de smartphone disponible cette saison sur le marché, avec quatre capteurs photo dorsaux - deux 50 MPx primaires grand-angle et ultra grand-angle, un téléobjectif de 13 MPx et, en exclusivité, un objectif de microscope de 3 MPx permettant un grossissement de 60x. Cette configuration multi-caméras tient toutes les promesses et fait de l'OPPO Find X3 Pro le smartphone le plus avancé du marché.", a souligné Paul Miller, Président d'EISA.

Les performances du Oppo Find X3 Pro

Propulsé par le processeur 5G Qualcomm Snapdragon 888, l'Oppo Find X3 Pro 5G est équipé de 4 capteurs photo et d'un écran immersif. La configuration au dos de l'appareil est de 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP. A l'avant, l'objectif est de 32 MP. Il est le premier smartphone de la marque capable de capturer et d'afficher un milliard de couleurs.

L'Oppo Find X3 Pro 5G est également le premier smartphone équipé de deux capteurs photo de 50 MP avec un capteur Sony IMX766. L'Oppo Find X3 Pro offre aussi un traitement d'image et de vidéo 10 bits, qui est une fonction de niveau reflex permettant une meilleure qualité vidéo, avec une plage dynamique plus large et une profondeur de couleurs supérieure.

Profitant également de ses capacités 10 bits grâce au mode Cinéma, l'Oppo Find X3 Pro est doté d'un affichage 4K et d'un enregistrement vidéo au format LOG. Ce mode permet également un contrôle manuel total de l'ISO, de la balance des blancs, de la vitesse d'obturation et de la mise au point. De plus, l'Oppo Find X3 Pro possède un capteur ultra grand-angle doté d'une lentille de surface freeforme, permettant de réduire au maximum la distorsion sur les bords de l'image.

Grâce au système de gestion des couleurs Full-path de 10 bits, l'Oppo Find X3 Pro capture et enregistre des photos et des vidéos avec plus d'un milliard de couleurs. Son écran est de 6.7 pouces. De plus, les applications, les jeux et les divertissements bénéficient d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une résolution QHD+.

La batterie a une capacité de 4500 mAh. Il profite de la technologie de recharge rapide SuperVOOC 65W, de la recharge sans fil AirVOOC 30W et de la recharge inversée. Sa mémoire interne non extensible est de 256 Go et sa mémoire Ram est de 12 Go. Il est commercialisé au prix de 1149.90 €.