06 août 2024 à 00h15 par La rédaction

En France, cartes numériques et paiements mobiles gagnent du terrain

Captain Wallet by Brevo, spécialisé dans le marketing sur wallet mobile, dévoile les résultats d’une étude exclusive réalisée avec l’Ifop sur la perception qu’ont les Français des programmes de fidélité des enseignes, de l’usage qu’ils font de leurs cartes et de leur dématérialisation (ou non) dans le wallet (portefeuille digital) du smartphone.

Les Français plébiscitent les programmes de fidélité

87% des Français déclarent être inscrits à au moins 1 programme de fidélité. A noter que 42% des sondés de plus de 50 ans sont membres de 4 programmes de fidélité ou plus.

En termes sectoriels, la grande distribution et l’alimentation recueillent les faveurs des consommateurs qui adhèrent largement à leurs programmes de fidélité.

Ainsi, 94% des personnes interrogées adhèrent au programme proposé par leur supermarché. A titre de comparaison, 59% des Français possèdent la carte de fidélité d’au moins une enseigne de prêt-à-porter, 40% d’un restaurant ou d’une chaîne de restauration et 37% d’un acteur du secteur des loisirs (cinéma, musée, parc d’attraction, etc.).

A chaque âge sa carte de fidélité préférée

A partir de l’âge de 25 ans, le taux d’adhésion aux programmes de fidélité des hypers et supermarchés est extrêmement important avec un pic pour les 50-64 ans.

Les cartes de fidélité des magasins de mode et d’habillement sont plébiscitées par les 25-34 ans (72%), de même que les programmes des enseignes de restauration. A noter, les femmes représentent 73% des adhérentes dans l’habillement.

73% des porteurs de cartes de fidélité estiment être bien informés par les enseignes et les marques des avantages liés à leur programme de fidélité comme, par exemple, le

nombre de points cumulés après chaque achat, les offres exclusives, les ventes privées ou encore les soldes.

La fin de la carte en plastique qu’elle soit de fidélité, bancaire ou autre 50% des Français connaissent le wallet mobile - portefeuille disponible nativement dans les smartphones (Android ou iOS) - qui permet de dématérialiser les cartes de fidélité, les cartes de paiement ou encore les billets de train ou d’avion dans le mobile. C’est aussi une question de génération. Ainsi, 71% des jeunes (18-24 ans) sont familiers avec le wallet tandis que les séniors (50-64 ans) le sont moins (42%).

La carte de fidélité en plastique dans le portefeuille n’a plus la cote. Ainsi, 65% des sondés jugent utile de regrouper toutes leurs cartes de fidélité dans le wallet de leur smartphone plutôt que de les conserver dans leur portefeuille en version plastique.

Les multiples usages de la carte dématérialisée : identification, paiement et transports

En moyenne, les Français possèdent 2 types de cartes dans le wallet mobile.

Les cartes les plus souvent dématérialisées sont les cartes de fidélité (86%), suivi des cartes de paiement (42%), puis des billets de transport (31%). Dans le détail, 90% des femmes ont dans le wallet de leur smartphone des cartes de fidélité. Ce chiffre monte à 94% chez les 50-64 ans. 67% des 18-24 ans ont dans le wallet des cartes de paiement.

D’où des usages variés : 58% des sondés utilisent la carte dématérialisée pour s’identifier lors du passage en caisse ou dans les transports, 57% pour accéder rapidement aux informations liées à un programme de fidélité (bon cadeau disponible, nombre de points cumulés, promotions en cours, etc.) et 37% pour le paiement de leurs

achats.

Les notifications push, un nouveau vecteur de communication pour les marques 54% des Français (18-49 ans) estiment que leur comportement d’achat est influencé par les notifications push envoyées par les enseignes et les marques pour les informer de leurs nouveautés, du début des soldes, des offres personnalisées, etc. Les plus réceptifs aux notifications push sont les 25-34 ans (59%).