06 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Enquête : les Français privilégient l'autonomie de leur smartphone pour leurs activités sportives

Une étude menée par OnePoll pour OnePlus révèle que les Français sont de plus en plus dépendants de leur smartphone lors de leurs activités sportives. Si le téléphone est devenu un compagnon incontournable du sportif amateur, les utilisateurs recherchent avant tout une batterie longue durée et un appareil robuste.

Des Français actifs, qui comptent sur leur smartphone lorsqu'ils s'entrainent seuls

L'étude révèle que les Français sont majoritairement actifs : près de 9 Français sur 10 pratiquent une activité physique régulière, la marche et le jogging arrivant en tête (48%), suivis de la randonnée (26%) et des activités en salle de sport/musculation (15%). La motivation principale ? L'amélioration de la santé physique et du bien-être mental (41%), suivie de la perte ou du maintien du poids (16%).

Aussi, près d'un français sur deux (48%) préfère pratiquer du sport en solitaire. Fait intéressant, OnePlus a demandé aux répondants avec quel athlète de haut niveau ils préféraient s'entrainer parmi 20 des athlètes les plus connus en France. Bien que Teddy Riner, Léon Marchand et Zinedine Zidane arrivent en tête avec chacun 12% des répondants, près de la moitié (47%) ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas s'entrainer avec un des athlètes proposés.

Les Français sont donc nombreux à pratiquer leur activité sportive en solitaire, mais comptent sur leur smartphone pendant l'activité physique. Plus de 60% des répondants utilisent leur téléphone au moins "parfois" pendant l'exercice, principalement pour écouter de la musique ou des podcasts (34%), suivre leurs progrès (20%) ou par simple habitude (15%).

Des attentes fortes en matière de batterie et de durabilité

Interrogés sur les fonctionnalités les plus importantes pour leur prochain smartphone, les Français placent la batterie longue durée en tête de leurs priorités (71%), suivie d'un appareil photo haute résolution (38%) et de la performance du processeur (32%). La durabilité physique du smartphone (résistance aux chutes, à l'eau et à la poussière) est également jugée "très" ou "assez importante" par une écrasante majorité (87%). Ces résultats confirment l'importance d'une technologie mobile performante et robuste pour accompagner un mode de vie actif.

L'IA, encore peu présent dans le sport

L'étude explore également l'intérêt des Français pour l'intelligence artificielle (IA) dans leurs smartphones. Si 40% des répondants considèrent les fonctionnalités d'IA comme importantes, la traduction en temps réel (64%) et la recherche en langage naturel (43%) sont les applications les plus importantes aux yeux des répondants.