07 février 2021 à 06h00 par Philippe | 08 février 2021 à 06h43

Une enquête révèle que 450 applications espionnent leurs utilisateurs

ExpressVPN vient de détécter 450 applications contenant des traqueurs douteux. Ces applications ont été téléchargées plus de 1,7 milliard de fois à travers le monde.

En octobre dernier, ExpressVPN a lancé son Digital Security Lab ; Ce projet a pour but de comprendre les menaces auxquelles les individus sont exposés et comment les aider à mieux se protéger en ligne. A travers la création du Digital Security Lab, Sean O'Brien, un expert reconnu en matière de confidentialité et de sécurité a été surpris par le nombre d'applications de réseaux sociaux et de rencontres qui ciblent différents types de groupes démographiques. Quels que soient le parcours, des préférences sexuelles ou de rencontres, il existe une application prête à espionner chaque utilisateur.

Il a également constaté que des applications imitant Messenger ou d'autres services de messagerie sont omniprésentes dans Google Play. Elles sont surtout utilisées pour espionner les mouvements des utilisateurs : "C'est assez problématique de voir des consommateurs à la recherche d'une meilleure sécurité et les voir installer une version malveillante de Telegram, en pensant qu'il s'agit de la bonne version. Et c'est encore pire lorsque l'on sait que ces applications récupèrent des données de localisation", souligne Sean O'Brien.

Cette première enquête a également révélé que des trackers de localisation apparaissent dans 42 applications de messagerie ayant été téléchargées au total 187 millions de fois, notamment des applications qui usurpent l'identité de marques très utilisées comme Telegram, Messenger ou encore WeChat, en copiant leur design, leur logo voire même leurs noms.