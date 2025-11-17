17 novembre 2025 à 07h29 par Philippe | 17 novembre 2025 à 08h30

Enregistrement d'appels sur Pixel : Google concilie enfin technologie et légalité

L’attente aura été longue, presque anachronique dans un monde où les smartphones enregistrent déjà vidéos 8K et conversations sur IP. Annoncée en 2021 lors du lancement des premiers Pixel compatibles, la fonction native d’enregistrement d’appels de Google ne franchit réellement la frontière du déploiement mondial… qu’en 2025. Une arrivée tardive, mais hautement symbolique, tant la firme de Mountain View se heurtait jusqu’ici à un obstacle aussi massif que discret : la législation internationale.

Une fonction bloquée pendant des années par les contraintes légales

L’histoire débute en 2021. Les Pixel intègrent pour la première fois la possibilité d’enregistrer nativement les appels téléphoniques. Une petite révolution, mais réservée à un nombre extrêmement limité de pays. Les lois divergeant radicalement d’un État à l’autre en matière de consentement, Google s’enlise dans une mosaïque de réglementations qui freine le déploiement global de la fonctionnalité.

La France, notamment, n’en a jamais bénéficié. À la place, Google a tenté d’enrichir son application Téléphone par d’autres moyens : filtrage automatique, protections anti-spam ou encore réponses générées par IA. Mais l’un des outils les plus attendus par les utilisateurs restait désespérément absent.

Ce n’est qu’en septembre 2025 que Google a enfin annoncé l’arrivée prochaine de l’enregistrement d’appels pour tous les utilisateurs, partout dans le monde. La promesse est désormais tenue.

Pixel Drop : le feu vert officiel

Le déploiement intervient dans le cadre du Pixel Drop, la mise à jour mensuelle qui apporte ses nouveautés aux smartphones de la gamme. Les premiers servis sont les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Fold, puis l’ensemble des modèles à partir du Pixel 6, sous Android 14.

Après avoir installé la mise à jour système de novembre, la fonction apparaît dans un nouvel onglet au sein de l’application Téléphone. Quelques manipulations suffisent : se rendre dans Assistant d’appel, puis activer l’enregistrement. Une fenêtre explicative apparaît immédiatement pour rappeler les règles locales de protection des données et les obligations légales.

L’implémentation est simple, lisible et pensée pour s’intégrer naturellement à l’interface Material You. Le bouton dédié apparaît dans le menu Call Assist, à côté des Audio Emojis ou du filtrage Google, signe que l’enregistrement rejoint désormais les outils essentiels des Pixel.

Entre utilité pratique et cadre légal strict

Conserver la trace d’un accord verbal, enregistrer une interview, mémoriser un briefing téléphonique : les usages sont nombreux. Mais Google fait un choix éthique clair : impossibilité d’enregistrer quelqu’un à son insu. Au moment où l’utilisateur déclenche l’enregistrement, un court décompte précède un message vocal automatique indiquant clairement que la conversation va être enregistrée.

L’interdiction d’enregistrer en secret n’est pas seulement un choix moral : c’est une obligation légale. La fonctionnalité s’adapte ainsi aux pays exigeant le consentement explicite des deux interlocuteurs, comme de nombreux États américains, mais aussi à la législation française. L’article 226 du Code pénal s’applique strictement : aucune conversation privée ne peut être enregistrée sans consentement.

Une alternative aux outils d’IA, pensée pour les régions non couvertes

Il est important de distinguer cette nouveauté de « Call Notes », l’outil d’IA génératif capable de transcrire et résumer les conversations en temps réel. Ces deux fonctions cohabitent, mais ne se superposent pas. Là où Call Notes n’est pas disponible, Google propose l’enregistrement audio brut comme solution de remplacement.

La répartition est stratégique : les modèles équipés de Call Notes (comme certains Pixel 9 selon les régions) n’auront pas besoin de cette version classique, tandis que les autres profiteront d’un système léger, fiable et sans dépendance aux serveurs de Google.

Respect de la confidentialité : tout reste sur l’appareil

Google insiste fortement sur la confidentialité. Les enregistrements ne quittent jamais le smartphone et ne sont synchronisés ni avec Drive ni avec Photos. Ils apparaissent directement dans l’onglet d’accueil de l’application Téléphone, identifiés par une petite icône de microphone.

Le lecteur intégré, basé sur Material You, offre un contrôle simple et épuré. Google fournit également des paramètres avancés pour gérer les enregistrements : suppression automatique après un certain délai, déclenchement automatique pour des numéros inconnus ou pour une liste de contacts définie, effacement global en un tap.

Une réponse très attendue, mais strictement encadrée

En réintroduisant cette fonction dans la version 198 de l’application Téléphone, Google comble enfin une lacune. Les utilisateurs réclamaient depuis longtemps un enregistrement d’appel fiable, sûr et intégré au système, sans avoir recours à des services tiers parfois douteux.

L’entreprise fait cependant un choix clair : privilégier la légalité et la transparence, quitte à décevoir ceux qui espéraient une solution totalement discrète. La fonction native n’est pas un espion, mais un outil officiel, conforme, contrôlé et dont l’activation est systématiquement annoncée.

Avec cette décision, Google homogénéise l’expérience Pixel à l’échelle mondiale et renforce un élément essentiel de l’application Téléphone, appelé à devenir un standard pour l’ensemble de ses appareils.

Crédit Photo : 9to5Google