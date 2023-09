19 septembre 2023 à 07h48 par La rédaction

Envie d'un bon vieux shooter vertical à l'ancienne ? Strikers1945: RE

Le shoot'em up arcade en défilement vertical est enfin de retour ! Strikers1945: RE redonne un coup de jeune à ce genre iconique en introduisant un tout nouveau système de progression : améliorez vos avions et débloquez de nouveaux pouvoirs en collectant un maximum d'EXP sur le champ de bataille. Plusieurs manières d'aborder le jeu s'offrent à vous. Optez pour une stratégie offensive, avec des lasers et des missiles guidés, ou privilégiez la défense en améliorant votre moteur, votre blindage ou la réparation.

Des Missions Journalières ainsi qu'un Mode Challenge sont également de la partie. Les premières vous permettent de gagner des Pièces, pour renforcer vos capacités, tandis que le second vous invite à rejouer les missions de la campagne, dans trois niveaux de difficulté différents. Strikers1945: RE est une reproduction du jeu original, avec l'ajout de nouveaux systèmes et de fonctionnalités améliorées.

Strikers1945: RE est disponible en téléchargement gratuit via l'AppStore et le Google Play.