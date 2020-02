06 février 2020 à 06h00 par Philippe

Ericsson accèlère le développement de la 5G en France

Ericsson va ouvrir un nouveau site de R&D en France qui accueillera jusqu'à 300 employés, afin de soutenir le développement de la 5G en Europe. Ce site se concentrera dans un premier temps sur les développements logiciels 5G et la sécurité 5G.

Pour accompagner ce développement, Ericsson ouvre ce nouveau site de R&D en ce début 2020. Une première entité sera établie sur le site actuel d'Ericsson à Massy, au sein du pôle Paris-Saclay, l'une des plus grandes zones d'innovation en Europe. Cela permettra d'accéder à un bassin de compétences important et de favoriser les collaborations industrielles et universitaires.

Ce nouveau site de R&D en France permettra de renforcer le portefeuille logiciel 5G d'Ericsson, notamment dans le domaine de la sécurité, en particulier pour les marchés français et européen. Elle soutiendra également l'activité d’Ericsson en Europe en apportant les dernières innovations.

Ericsson emploie actuellement 15.000 ingénieurs R&D en Europe, ce qui représente 60% de l'ensemble de ses équipes R&D. Au total, la société possède 18 centres de R&D en Europe, notamment en Finlande, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Pologne, en Espagne et en Suède.

Rappelons qu'en septembre 2019, Ericsson a réalisé un investissement de 500 millions de couronnes suédoises dans son usine de Tallinn, en Estonie, pour renforcer ses capacités de production 5G en Europe.