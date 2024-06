19 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Est-il possible d'interdire les smartphones aux moins de 11 ans ?

L'utilisation des smartphones par les jeunes préoccupe de plus en plus les autorités. En France, une commission d'experts a proposé des mesures pour limiter l'accès des enfants et des adolescents aux écrans et téléphones portables.

Parmi les mesures proposées, l'utilisateur devra systématiquement déclarer sa date de naissance lors de l'achat d'un smartphone ou de la souscription d'un forfait mobile. La Mention "Ne convient pas aux moins de 13 ans" devra figurer sur tous les smartphones destinés aux jeunes. Les fabricants seront encouragés à développer des modèles adaptés aux besoins des jeunes, en fonction de leur âge. Les opérateurs devront proposer des forfaits avec un accès internet limité ou inexistant.

L'application de ces mesures pourrait s'avérer difficile. La déclaration de l'âge pourrait être falsifiée, la mention "Ne convient pas aux moins de 13 ans" n'a qu'un caractère informatif et il est difficile d'obliger les fabricants à développer des modèles spécifiques.

De plus, les grandes plateformes de réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok) ne procèdent actuellement à aucune vérification de l'âge de leurs utilisateurs. De plus, l'idée d'exiger une pièce d'identité pour s'inscrire sur ces plateformes a été évoquée, mais elle présente des risques potentiels importants, tels que l'usurpation d'identité, le vol de données et la réutilisation des informations par les entreprises.

L'encadrement de l'utilisation des smartphones par les jeunes est un enjeu important. Les mesures proposées par la commission d'experts remis fin avril sont un premier pas, mais il est nécessaire de trouver des solutions concrètes pour les mettre en œuvre et en garantir l'efficacité.