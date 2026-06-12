12 juin 2026 à 00h00 par La rédaction

Et si nos smartphones étaient en train de faire chuter les naissances ?

Alors que la baisse de la natalité inquiète de plus en plus de gouvernements à travers le monde, un nouveau facteur attire désormais l’attention des chercheurs : le smartphone. Deux études américaines publiées au printemps 2026 avancent une hypothèse aussi surprenante que controversée. Selon leurs conclusions, la généralisation des téléphones intelligents aurait profondément modifié les comportements sociaux, au point de contribuer au recul de la fécondité observé dans de nombreux pays depuis près de vingt ans.

Loin de se limiter aux considérations économiques habituellement invoquées pour expliquer la chute des naissances, le coût du logement, la précarité professionnelle, les difficultés d’accès à la garde d’enfants ou encore l’évolution des aspirations personnelles. Ces travaux mettent en avant un phénomène plus discret mais potentiellement majeur : la diminution des interactions humaines en face-à-face.

Une chute de la fécondité qui s’accélère depuis 2007

Dans la plupart des économies développées, le recul de la fécondité est une tendance ancienne. Depuis le XIXe siècle, l’industrialisation, l’urbanisation, l’amélioration du niveau de vie et l’émancipation des femmes ont progressivement fait diminuer le nombre moyen d’enfants par femme.

Toutefois, plusieurs démographes constatent qu’un changement de rythme est intervenu à partir de la fin des années 2000. Aux États-Unis, le taux de fécondité a chuté d’environ 22 % depuis 2007. La même dynamique est observable dans une grande partie de l’Europe, en Asie de l’Est, au Moyen-Orient ou encore en Amérique latine.

Cette accélération est suffisamment marquée pour avoir parfois surpris les organismes internationaux eux-mêmes. Les projections démographiques réalisées il y a quelques années se sont révélées trop optimistes dans plusieurs pays, notamment en Corée du Sud, devenue l’un des symboles mondiaux de l’effondrement de la natalité.

C’est précisément cette rupture observée autour de 2007 qui a conduit plusieurs chercheurs à s’interroger sur un événement majeur de cette période : l’arrivée du smartphone moderne, incarnée par le lancement du premier iPhone.

L’iPhone comme expérience naturelle grandeur nature

La première étude, réalisée par les économistes Caitlin Myers et Ezekiel Hooper du Middlebury College et publiée par le National Bureau of Economic Research, s’appuie sur une particularité du marché américain.

Entre 2007 et 2011, l’iPhone n’était disponible que chez l’opérateur AT&T. Cette exclusivité a créé une situation quasi expérimentale permettant de comparer des territoires bénéficiant d’un accès précoce au smartphone avec d’autres qui en étaient largement privés.

Les chercheurs ont ainsi analysé les taux de fécondité dans les comtés couverts par le réseau d’AT&T et les ont comparés à ceux des zones non desservies.

Le résultat est frappant : les territoires ayant eu accès plus tôt à l’iPhone ont enregistré une baisse de la fécondité plus rapide que les autres. Selon les estimations des auteurs, la diffusion du smartphone pourrait expliquer entre un tiers et plus de la moitié du recul observé du taux de fécondité américain chez les femmes âgées de 15 à 44 ans durant cette période.

L’effet apparaît particulièrement marqué chez les jeunes générations.

Les 15-24 ans au cœur du phénomène

L’étude montre que le recul des naissances est principalement concentré chez les adolescents et les jeunes adultes.

Pour les chercheurs, cette évolution ne s’explique pas uniquement par un changement de projet de vie ou par des considérations financières. Ils estiment qu’une partie importante de la baisse correspond à une diminution des grossesses non désirées, conséquence indirecte d’une réduction de l’activité sexuelle.

Autrement dit, les jeunes auraient moins de relations sexuelles qu’auparavant parce qu’ils se rencontreraient moins souvent dans le monde réel.

Cette hypothèse rejoint plusieurs travaux sociologiques menés ces dernières années, qui montrent une diminution progressive du temps consacré aux sorties, aux rencontres entre amis et aux activités sociales physiques chez les adolescents et les jeunes adultes.

Aux États-Unis, par exemple, les jeunes de 15 à 17 ans passaient environ douze heures par semaine avec leurs amis au début des années 2000. Ce chiffre aurait été réduit de moitié au cours des deux décennies suivantes.

Des interactions sociales remplacées par les écrans

Les auteurs avancent un mécanisme relativement simple.

À mesure que les smartphones se sont imposés dans le quotidien, une part croissante du temps libre a migré vers les écrans. Les échanges numériques, les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos et les jeux en ligne auraient progressivement remplacé une partie des interactions physiques.

Selon les chercheurs, ce déplacement du « capital relationnel » vers le numérique réduit mécaniquement les occasions de rencontres amoureuses et de formation de couples.

L’étude souligne également une progression parallèle de la consommation de contenus pornographiques, qui pourrait agir comme un substitut partiel à certaines formes de relations intimes.

Les auteurs prennent toutefois soin de préciser qu’ils ne considèrent pas le smartphone comme la cause unique de la baisse de la natalité. Ils le présentent plutôt comme un facteur supplémentaire, jusqu’ici sous-estimé, venant s’ajouter à un ensemble complexe de déterminants économiques, culturels et sociaux.

Une tendance observée dans 128 pays

Une seconde étude, menée par Nathan Hudson et Hernan Moscoso Boedo de l’université de Cincinnati, apporte une dimension internationale à cette hypothèse.

Les chercheurs ont analysé les données de la Banque mondiale portant sur le taux d’équipement en smartphones et les niveaux de fécondité chez les adolescents dans 128 pays.

Leur constat est similaire : partout où les smartphones se sont massivement diffusés, la baisse de la fécondité a eu tendance à s’accélérer.

L’un des éléments qui intrigue les auteurs est la remarquable homogénéité du phénomène. Des pays très différents en matière de culture, de religion, de système de santé, de législation sur l’avortement ou de niveau de développement économique ont connu des ruptures démographiques comparables au cours de la même période.

Les chercheurs évoquent ainsi l’existence d’un « choc technologique mondial commun ».

Leur analyse suggère également une corrélation entre la vitesse des réseaux mobiles et l’ampleur du recul de la fécondité. Plus l’accès à internet mobile est rapide et généralisé, plus la baisse semble marquée.

Une remise en question des politiques natalistes

Ces conclusions pourraient également expliquer pourquoi certaines politiques de soutien à la natalité peinent à produire les effets attendus.

Depuis plusieurs années, de nombreux gouvernements ont multiplié les aides financières, les crédits d’impôt, les primes à la naissance ou encore les dispositifs de garde d’enfants afin d’encourager les couples à avoir davantage d’enfants.

Or, les résultats restent souvent modestes.

Si une partie du problème réside dans la raréfaction des interactions sociales et la transformation des modes de vie, les réponses strictement économiques pourraient se révéler insuffisantes. Les chercheurs estiment que les politiques publiques disposent de peu de leviers directs pour agir sur les conséquences sociales induites par la révolution numérique.

Une hypothèse encore débattue

Malgré l’écho rencontré par ces travaux, plusieurs spécialistes appellent à la prudence.

La corrélation entre l’essor des smartphones et la baisse de la fécondité ne signifie pas nécessairement qu’il existe un lien de causalité unique et direct. D’autres transformations majeures se sont produites au même moment : crise financière mondiale de 2008, hausse du coût du logement, allongement des études, recul de l’âge de mise en couple, précarisation de l’emploi ou encore évolution des attentes individuelles.

Les smartphones pourraient ainsi agir comme un amplificateur de tendances déjà existantes plutôt que comme leur cause principale.

Néanmoins, ces deux études ont le mérite de mettre en lumière une dimension souvent négligée des débats démographiques : l’impact des technologies numériques sur les comportements sociaux les plus fondamentaux.

À l’heure où près de 90 % de la population des pays développés possède un smartphone et où la natalité continue de reculer dans de nombreuses régions du monde, cette piste de recherche pourrait bien devenir l’un des grands sujets d’étude de la démographie contemporaine.

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