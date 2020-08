27 août 2020 à 06h00 par Philippe

EVE Echoes sort sur iOS et Android

Crédit Photo : iTunes

Eve Echoes est une adaptation d'EVE Online avec un univers un peu plus petit pour s'adapter aux mobiles. Ce MMO spatial se déroule dans un univers alternatif mais très proche du célèbre EVE: Online. Le développeur mondial de jeux NetEase Games et le studio CCP Games ont finalement réussi à lancer EVE Echoes pour IOS et Android.

C'est un jeu basé sur le pouvoir et l'économie avec une simulation spatiale. EVE Echoes est un bac-à-sable multi-joueurs en ligne nouvelle génération inspiré du MMORPG se déroulant dans l'espace, EVE Online.

Composé d'un univers de plus de 8000 systèmes solaires, les joueurs ont la liberté de choisir leur propre voie parmi de nombreuses options, comme l'exploration spatiale, de gigantesques batailles PvP et PvE, le minage, le commerce, l'industrie et une économie sophistiquée dans ce bac-à-sable multi-joueurs de New Eden.

Le jeu est lancé en anglais, russe, chinois, allemand, français, espagnol et portugais.