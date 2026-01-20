20 janvier 2026 à 00h00 par La rédaction

Expérience 5G en France : Bouygues Telecom et Orange s'imposent comme références de la qualité réseau

Selon une étude MedUX menée au troisième trimestre 2025, la France confirme la maturité de ses réseaux 5G et se positionne parmi les pays européens les plus performants. Bouygues Telecom domine l’expérience mobile globale, tandis qu’Orange se distingue par des débits et des performances data de premier plan.

Cette étude repose sur plus de 150 millions de tests, 80 milliards d’échantillons radio et une couverture de plus de 550 000 km², via une collecte de données en conditions réelles grâce à un SDK intégré dans des applications mobiles utilisées par des millions d’utilisateurs. Les indicateurs sont calculés avec un niveau de confiance de 95 %, garantissant une vision représentative et robuste de l’expérience mobile en France.

Une France solide dans le paysage européen de la 5G

Après un premier rapport paneuropéen, MedUX affine son analyse avec un focus national. Verdict : la France s’impose comme un marché clé de la connectivité mobile en Europe, tant par l’ampleur de ses déploiements que par la qualité de l’expérience proposée aux utilisateurs. L’étude met en évidence une montée en puissance progressive de la 5G, encore largement adossée à la 4G, mais déjà capable de délivrer des performances élevées sur l’ensemble des usages du quotidien.

Dans ce contexte, deux opérateurs se démarquent clairement : Bouygues Telecom, salué pour la cohérence et l’équilibre de son expérience utilisateur, et Orange, leader incontesté sur les vitesses et les services de données.

Bouygues Telecom et Orange récompensés pour la qualité d’expérience

Sur la base des mesures réalisées au troisième trimestre 2025, MedUX a attribué plusieurs distinctions reflétant la diversité des usages mobiles :

Bouygues Telecom décroche les prix de la meilleure expérience mobile globale, de l’expérience la plus fiable et de la meilleure réactivité réseau.

décroche les prix de la meilleure expérience mobile globale, de l’expérience la plus fiable et de la meilleure réactivité réseau. Orange s’impose sur la meilleure expérience Data & OTT et le meilleur rapport qualité-prix-vitesse.

s’impose sur la meilleure expérience Data & OTT et le meilleur rapport qualité-prix-vitesse. Les deux opérateurs se partagent enfin le prix de la meilleure expérience de streaming, illustrant un haut niveau de maturité sur les usages vidéo.

Ces résultats confirment un marché français structuré autour de stratégies distinctes mais efficaces, où la performance brute et la qualité perçue avancent de concert.

Débits et latence : Orange et Bouygues donnent le tempo

Sur le terrain de la qualité de service, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Orange domine nettement les débits descendants, avec une vitesse moyenne de 105,5 Mb/s, franchissant largement le seuil symbolique des 100 Mb/s et distançant ses concurrents.

En téléversement, l’opérateur historique conserve l’avantage avec 20,5 Mb/s, talonné de près par Bouygues Telecom à 19,5 Mb/s, des performances clés pour le cloud, les réseaux sociaux et la création de contenus.

Côté latence, Bouygues Telecom prend la tête avec une moyenne d’environ 28,3 ms, offrant une réactivité appréciable, notamment pour les usages interactifs. SFR affiche également de bons résultats dans certaines zones, en particulier dans le nord du pays.

Streaming vidéo : une expérience déjà taillée pour la HD… et au-delà

Les performances de streaming apparaissent globalement très solides sur l’ensemble des réseaux français. Près de 80 % des sessions vidéo démarrent en moins de trois secondes, signe d’une infrastructure robuste.

Sur la qualité d’image, Orange se démarque avec plus de 34 % des sessions réalisées en Ultra HD, traduisant une capacité à accompagner la montée en puissance de la 4K, même si cette dernière n’est pas encore majoritaire.

Jeux vidéo mobiles : SFR et Bouygues séduisent les joueurs

Pour les joueurs, la latence et la stabilité du réseau restent déterminantes. SFR affiche la latence de jeu la plus basse, à 32,1 ms, avec une gigue maîtrisée autour de 21,5 ms, offrant un environnement favorable aux jeux rapides et compétitifs.

Bouygues Telecom se distingue également par une expérience de jeu homogène, combinant constance de la latence, faibles pertes de paquets et jitter contenu.

Réseaux sociaux et navigation web : Orange en tête, SFR sur le DNS

Sur les usages quotidiens, Orange domine nettement avec des temps de chargement moyens de 2,7 secondes sur les réseaux sociaux et 1,3 seconde pour la navigation web, confirmant son positionnement premium sur la data.

SFR, de son côté, brille sur un aspect souvent invisible mais crucial : la réactivité DNS, déterminante pour la rapidité d’affichage initial des pages.

Disponibilité de la 5G : des progrès réels mais inégaux

La France progresse clairement sur la disponibilité de la 5G, mais à un rythme contrasté selon les opérateurs et les territoires. Free et Orange dominent la transition, avec plus de 74 % des connexions issues de terminaux compatibles utilisant effectivement la 5G.

Bouygues Telecom et SFR suivent avec environ 65 % du trafic compatible basculé sur la 5G, traduisant une réduction progressive de la dépendance à la 4G.

Sur le plan géographique, la 5G est bien implantée en zones urbaines, mais demeure plus fragile dans les zones périurbaines et rurales, notamment dans l’est et le centre du pays. Dans de nombreuses régions, la 4G reste encore la technologie dominante.

5G Standalone : un retard partagé à l’échelle européenne

Comme ailleurs en Europe, la 5G Standalone (SA) reste marginale en France. Plus de 95 % du trafic 5G repose encore sur une architecture non autonome (NSA).

Free se distingue néanmoins, avec plus de 8 % de ses échantillons 5G en SA, soit plus du double des autres opérateurs français, encore sous la barre des 4 %. Une avance symbolique, mais stratégique pour les usages futurs à faible latence.

La France face à l’Europe : des atouts solides, des marges de progression

Comparée à ses voisins, la France affiche des débits élevés, proches de 90 Mb/s en moyenne, et une adoption de la 5G supérieure à la moyenne européenne. Free et Orange figurent parmi les opérateurs les plus avancés sur l’utilisation réelle de la 5G.

En revanche, la latence reste perfectible, autour de 30 ms, alors que certains pays européens passent déjà sous les 20 ms. La qualité d’expérience globale présente également des écarts, notamment sur la lecture vidéo UHD, où la France reste en retrait face aux leaders européens.

Enjeux et perspectives pour les acteurs français

Pour Bouygues Telecom, le leadership sur l’expérience mobile globale constitue un socle solide pour accélérer la transition vers la 5G Standalone.

Orange dispose d’atouts clairs sur la vitesse, la data et les services OTT, avec un potentiel d’optimisation supplémentaire sur la latence pour les usages avancés.

Free s’affirme comme un acteur innovant, avec une avance notable sur la 5G SA, mais devra homogénéiser la qualité d’expérience sur l’ensemble des usages.

SFR, enfin, montre un potentiel technique réel, notamment sur la latence et le DNS, et pourrait renforcer sa compétitivité en accélérant l’adoption de la 5G hors des grands centres urbains.