11 décembre 2020 à 05h00 par Philippe

Le fabricant chinois Xiaomi a le vent en poupe

Le fabricant chinois Xiaomi a de nouvelles ambitions pour 2021, son objectif est désormais de dépasser Apple et Huawei sur les expéditions annuelles de smartphones.

Selon le site asiatique Nikkei, Xiaomi serait en discussion avec ses fournisseurs afin de produire plus de 240 millions d'appareils en 2021 ; Un chiffre qui est nettement supérieur à celui des expéditions que Xiaomi va réaliser cette année.

Xiaomi aurait aussi pour objectif en interne d'être encore plus ambitieux en 2021 en expédiant jusqu'à 300 millions de smartphones. Par contre, cet objectif ne serait pas réalisable, à cause des contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement et les conséquences de nouvelles sanctions américaines qui ciblent sa chaîne d'approvisionnement.

Afin de sortir du lot face à la concurrence qu'elle soit occidentale ou chinoise, Xiaomi pourrait prochainement lancer un smartphone pliable, un smartphone avec un écran qui cache la caméra frontale et de nouvelles technologies de recharge rapide.

Selon Gartner au troisième trimestre 2020, les ventes mondiales de smartphones ont baissé de 5,7 %. Les ventes mondiales de smartphones se sont élevées à 366 millions contre 388 millions en 2019. Il est à noter que Xiaomi est désormais le troisième vendeur mondial de smartphones selon le cabinet d'analyse au troisième trimestre 2020. Xiaomi aurait ainsi écoulé 44,4 millions de terminaux au troisième trimestre, une belle croissance comparée aux 32 millions sur la même période de l'année dernière.

Xiaomi a donc connu une croissance de 34,9 % au troisième trimestre 2020 en obtenant 12,1 % de parts de marché. La firme chinoise est donc passée à la troisième place au troisième trimestre 2020, délogeant Apple à la quatrième place du podium. D'ailleurs, la firme chinoise était déjà parvenue à devancer Apple en France au deuxième trimestre 2020 selon le cabinet Canalys.

Il faut aussi savoir que Xiaomi profite aussi des difficultés de Huawei car la firme chinoise a pu profiter de la baisse des ventes de Huawei à l'international. La marque a réussi à séduire grâce à l'augmentation au niveau de la diversité de ses produits et une diffusion plus large de ses terminaux à travers le monde.