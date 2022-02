10 février 2022 à 00h15 par Philippe

Le fabricant français Crosscall garantit désormais ses smartphones 5 ans

Crosscall, le constructeur français spécialisé dans la conception de smartphones et tablettes ultra-résistants et durables, va désormais garantir ses terminaux 5 ans. L'entreprise qui s'était déjà démarquée en février 2020 en lançant une garantie de 3 ans, un engagement inédit dans l'univers de la téléphonie, prend ainsi une nouvelle fois position en faveur d'une téléphonie plus durable. Cette garantie de 5 ans est valable sur tous les modèles à venir de la marque française mais également sur les modèles CORE-M5 et ACTION-X5 lancés en fin d'année.

Valable sur les modèles à venir de la marque, cette nouvelle garantie longue durée est également rétroactive sur les modèles de génération 5 lancés récemment comme le CORE-M5, qui cible les entreprises et utilisateurs professionnels, et l'ACTION-X5, le nouveau smartphone avec action-cam intégrée destiné au grand public, lancé en fin d'année.

Grâce à la conception durable des téléphones, Crosscall est en mesure de garantir les batteries li-ion 3 ans et ce, même si les batteries li-ion possèdent un nombre maximum de cycles de charge avant lequel leur capacité réduira.

Coté logiciel, tous les smartphones et tablettes de la marque française sont certifiés AER (Android Enterprise Recommanded), la certification Android la plus poussée permettant d'avoir des mises à jour sécurité fréquentes. Afin de garantir une durabilité même sur le software, une mise à jour majeur d'OS Android et 3 ans de mises à jour des patchs de sécurité sont incluses à compter de la date de commercialisation.

Si Crosscall est aujourd'hui en mesure de s'engager sur une telle durée auprès de ses utilisateurs, c'est grâce au soin apporté à la conception de ses terminaux et à l'amélioration continue de ses procédés. Les smartphones et tablettes Crosscall répondent à un cahier des charges exigeant, garantissant leur qualité de fabrication. Cela commence dès la sélection des matériaux et composants, les ingénieurs Crosscall privilégiant toujours ceux qui possèdent la durée de vie la plus longue. L'assemblage rigoureux,réalisé de manière automatisée afin d'assurer un haut niveau de précision, joue également un rôle clé. Par exemple, pour garantir l'étanchéité de ses terminaux aux particules d'eau ou de poussières métalliques, les 18 vis de serrage sont montées par une machine avec un couple de serrage réglé et spécifique à chaque vis.

Le constructeur s'assure également de la durabilité et de la fiabilité de ses terminaux en réalisant pas moins de 300 tests destinés à reproduire une multitude de situations auxquelles les utilisateurs pourraient être confrontés avec leur smartphone. Les téléphones subissent notamment des tests de chutes de 2 mètres sur du béton, des tests

d'abrasion et de flexion. D'autres tests permettent d'accélérer le processus de vieillissement du téléphone afin de voir comment celui-ci résiste au temps et aux différentes manipulations dont il va faire l'objet.

Les ingénieurs Crosscall réalisent par exemple des tests qui reproduisent plus de 400 000 pressions sur les boutons latéraux des terminaux ou plus de 2 000 ouvertures du tiroir qui contient les cartes SIM. Afin de renforcer son expertise, l'entreprise a d'ailleurs intégré fin 2020 un laboratoire de crash-tests et de prototypage au sein de son siège à Aix-en-Provence.