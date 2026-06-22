22 juin 2026 à 00h00 par La rédaction

Face à ses concurrents Orange, Bouygues Telecom et SFR, Free confirme sa domination sur la 5G+

Free continue de renforcer sa position sur le marché des télécommunications mobiles. Selon le dernier rapport publié par Opensignal en juin 2026, l’opérateur de Xavier Niel se hisse à la première place européenne en matière de qualité de service sur les réseaux 5G Standalone (5G SA), commercialisés sous l’appellation 5G+ chez Free. Une performance qui illustre à la fois l’avance technologique prise par l’opérateur et le succès de sa stratégie de déploiement engagée depuis près de deux ans.

Basée sur des mesures réalisées entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, l’étude d’Opensignal analyse les performances des principaux réseaux mobiles européens ayant atteint un niveau significatif de déploiement commercial de la 5G Standalone. Les résultats placent Free au sommet du classement continental, aussi bien sur la qualité du réseau que sur son utilisation effective par les abonnés.

Une première place européenne sur la qualité de service

L’indicateur « 5G SA Consistent Quality » d’Opensignal mesure la capacité d’un réseau à offrir une expérience utilisateur stable et performante. Il prend en compte plusieurs paramètres essentiels, notamment les débits de téléchargement, les vitesses d’envoi de données, la latence ainsi que la régularité globale des performances.

Sur ce critère, Free obtient un score de 94 %, le meilleur résultat enregistré parmi les opérateurs européens évalués. L’opérateur français devance ainsi plusieurs acteurs majeurs du continent, parmi lesquels Elisa en Finlande (93,3 %), l’opérateur autrichien 3 (93,2 %), Vodafone au Royaume-Uni (91,5 %) ou encore Sunrise en Suisse (90,4 %).

Cette première place revêt une importance particulière dans un contexte où la 5G Standalone représente l’évolution la plus avancée de la technologie mobile actuelle. Contrairement à la 5G NSA (Non-Standalone), qui repose encore partiellement sur les infrastructures 4G existantes, la 5G SA s’appuie sur un cœur de réseau entièrement dédié à la 5G, permettant d’exploiter pleinement son potentiel.

Des gains significatifs par rapport à la 5G traditionnelle

L’étude d’Opensignal met en évidence des améliorations concrètes pour les abonnés Free utilisant la 5G+.

Les débits descendants moyens sont ainsi supérieurs de 27 % à ceux observés sur la 5G NSA. Cette progression se traduit par des téléchargements plus rapides, une meilleure fluidité des services de streaming et une expérience plus confortable pour les usages gourmands en bande passante.

L’amélioration est encore plus marquée sur la latence. Free enregistre une réduction de 32 % des temps de réponse par rapport à la 5G non autonome, soit la plus forte progression constatée parmi les onze opérateurs européens disposant d’un déploiement avancé de la 5G SA.

Cette diminution de la latence constitue un avantage majeur pour les usages nécessitant une réactivité quasi instantanée, qu’il s’agisse du cloud gaming, de la visioconférence, des applications industrielles connectées ou encore des futurs services reposant sur l’intelligence artificielle en temps réel.

Selon Opensignal, le passage de la 5G NSA à la 5G SA permet également à Free d’améliorer son score global de qualité de service de 5,7 points, là encore la meilleure progression observée parmi les opérateurs étudiés.

Une adoption nettement supérieure à celle de ses concurrents français

Au-delà des performances techniques, le rapport met en lumière l’avance de Free dans la démocratisation de la 5G Standalone.

L’opérateur arrive en tête du classement français concernant le temps passé par les abonnés sur le réseau 5G SA. Les utilisateurs mobiles Free compatibles passent en moyenne 14,1 % de leur temps connecté sur ce réseau de nouvelle génération.

À l’échelle européenne, ce résultat place Free au cinquième rang derrière 3 en Autriche (37,1 %), Sunrise en Suisse (36,7 %), Movistar en Espagne (35,4 %) et Orange Espagne (17,1 %).

Cette performance contribue largement au positionnement de la France parmi les pays européens les plus avancés sur la 5G Standalone. Le temps moyen passé sur la 5G SA atteint ainsi 4,3 % dans l’Hexagone, contre seulement 1,8 % en moyenne en Europe.

Un fossé grandissant avec Orange, SFR et Bouygues Telecom

Les chiffres publiés par Opensignal révèlent également l’ampleur de l’écart qui sépare désormais Free de ses concurrents nationaux.

Bouygues Telecom affiche seulement 0,7 % de temps passé en 5G SA par ses abonnés 5G. SFR et Orange ferment la marche avec 0,5 % chacun.

Ces différences s’expliquent en grande partie par les stratégies adoptées lors du lancement de la technologie. Free a été le premier opérateur français à déployer la 5G Standalone à l’échelle nationale, dès septembre 2024. L’opérateur a également choisi d’intégrer cette technologie directement dans ses offres Free 5G+ et Free Max, sans frais supplémentaires ni procédure d’activation complexe.

À l’inverse, Orange a d’abord concentré ses efforts sur le renforcement de son réseau 5G non autonome avant d’accélérer plus récemment sur la 5G+. Bouygues Telecom a privilégié dans un premier temps le marché professionnel avant d’ouvrir plus timidement cette technologie au grand public via une offre premium. Quant à SFR, l’opérateur n’a lancé la 5G SA pour les particuliers qu’à l’automne 2025.

Le rapport souligne d’ailleurs que les opérateurs européens affichant les meilleurs niveaux d’adoption sont généralement ceux qui proposent la 5G Standalone par défaut à leurs abonnés compatibles.

Une stratégie d’investissement qui porte ses fruits

Pour Free, ces résultats sont le reflet direct d’une politique d’investissement soutenue dans les infrastructures réseau.

« Ce leadership repose sur des infrastructures mobiles de premier plan et sur une stratégie d’investissement continue dans les réseaux », souligne l’opérateur dans son communiqué.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de la philosophie défendue par le groupe iliad depuis son arrivée sur le marché mobile français : démocratiser l’accès aux technologies les plus avancées tout en maintenant une politique tarifaire agressive.

L’opérateur souligne également qu’il figure aujourd’hui parmi les cinq seuls acteurs européens ayant choisi d’intégrer la 5G Standalone de manière native dans leurs offres grand public compatibles.

Un avantage stratégique à l’heure de la prochaine génération de services mobiles

Alors que les usages mobiles évoluent rapidement et que l’intelligence artificielle, les services cloud et les applications immersives gagnent en importance, la qualité des réseaux devient un facteur de différenciation majeur pour les opérateurs.

Les résultats publiés par Opensignal montrent que Free a pris une avance significative dans la transition vers la 5G Standalone, considérée comme la véritable architecture de référence pour les services mobiles de nouvelle génération.

Avec plus de 23,3 millions d’abonnés particuliers à fin mars 2026, dont 15,7 millions d’abonnés mobiles, l’opérateur confirme ainsi son rôle moteur dans l’évolution du marché français des télécommunications. Son leadership européen sur la qualité de la 5G+ constitue désormais un argument de poids dans un secteur où la bataille ne se joue plus uniquement sur les prix, mais de plus en plus sur les performances et les usages rendus possibles par les réseaux de nouvelle génération.