21 mai 2026 à 00h00 par Philippe

Face aux inquiétudes sur les données personnelles, Meta dévoile Incognito Chat sur WhatsApp

L’intelligence artificielle conversationnelle s’impose peu à peu comme un réflexe quotidien. On lui demande des conseils de carrière, des informations médicales, des avis financiers ou encore de l’aide pour rédiger des messages délicats. Mais à mesure que les utilisateurs se confient davantage aux chatbots, une question devient centrale : qui peut réellement lire ces échanges ?

C’est précisément sur ce terrain que Meta tente désormais de rassurer. Le groupe américain a annoncé le lancement prochain d’« Incognito Chat », un nouveau mode privé destiné à son assistant Meta AI dans WhatsApp et l’application Meta AI. La promesse affichée est ambitieuse : permettre aux utilisateurs de discuter avec l’IA sans que les conversations soient conservées, ni même accessibles à Meta.

Meta veut répondre aux inquiétudes sur la confidentialité

Depuis plusieurs mois, les critiques se multiplient autour de l’intégration massive de l’intelligence artificielle dans les services du groupe. Meta AI est désormais présent dans les principales plateformes de l’entreprise, notamment WhatsApp, Instagram, Facebook ou encore Threads.

Sur WhatsApp, l’assistant prend la forme d’un bouton circulaire bleu et violet intégré directement dans l’interface. Une présence jugée intrusive par certains utilisateurs, d’autant que la messagerie s’est historiquement construite autour d’une promesse forte : la confidentialité grâce au chiffrement de bout en bout.

Le problème est simple : les modèles d’IA générative ont besoin d’énormes volumes de données pour fonctionner et progresser. Or, de nombreux utilisateurs redoutent que leurs conversations servent indirectement à entraîner les algorithmes du groupe.

Meta reconnaît lui-même que les internautes utilisent de plus en plus les assistants IA pour évoquer des sujets particulièrement sensibles : santé, argent, vie personnelle ou difficultés professionnelles. Alice Newton-Rex, vice-présidente produit chez WhatsApp, explique ainsi que l’entreprise souhaite permettre aux utilisateurs de poser ce type de questions « en toute confidentialité ».

Un fonctionnement basé sur la technologie « Private Processing »

Pour mettre en place ce mode incognito, Meta s’appuie sur une infrastructure baptisée « Private Processing ». Cette technologie, présentée comme une couche supplémentaire de protection, doit permettre de traiter les échanges avec l’IA dans un environnement sécurisé inaccessible à l’entreprise elle-même.

Concrètement, lorsqu’un utilisateur ouvrira une conversation Incognito Chat avec Meta AI, les messages seront traités temporairement dans cette enclave sécurisée puis supprimés automatiquement. Les échanges ne seront pas sauvegardés sur les serveurs de Meta et disparaîtront par défaut une fois la session terminée.

Le groupe affirme également que ces conversations ne pourront pas être consultées par ses équipes internes et qu’elles ne serviront pas à l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle.

Cette approche se distingue de certains concurrents qui proposent déjà des modes temporaires ou sans historique, mais conservent malgré tout les données pendant plusieurs heures ou plusieurs jours.

Chez OpenAI, par exemple, la fonction de conversation éphémère de ChatGPT peut conserver les échanges jusqu’à 30 jours. De son côté, Google propose un mode temporaire dans Gemini, mais certaines données restent stockées pendant une durée limitée pouvant atteindre 72 heures.

Meta insiste donc sur le fait que son système fonctionnerait de manière totalement opaque, y compris pour l’entreprise elle-même.

Des recherches web anonymisées

La confidentialité ne concernera pas uniquement les échanges directs avec l’IA. Meta explique également que les recherches web effectuées pendant une conversation seront transmises aux moteurs de recherche sans être associées à l’identité de l’utilisateur.

L’objectif est clair : éviter que les requêtes sensibles puissent être reliées à un profil personnel ou publicitaire. Une manière pour le groupe de tenter de restaurer la confiance alors que sa réputation en matière de protection des données reste régulièrement contestée.

Un équilibre délicat entre vie privée et responsabilité

Cette annonce soulève toutefois plusieurs interrogations. Car si les conversations disparaissent réellement et deviennent inaccessibles, cela complique également toute possibilité d’analyse ou de traçabilité en cas de dérives.

Les historiques de discussions avec les IA conversationnelles jouent déjà un rôle dans plusieurs procédures judiciaires impliquant des comportements dangereux ou des situations psychologiques sensibles. Certaines affaires récentes concernant des chatbots et des utilisateurs vulnérables ont relancé le débat sur la responsabilité des entreprises technologiques et sur la nécessité de conserver certaines traces.

Le mode Incognito Chat crée donc un paradoxe : plus la confidentialité est forte, plus il devient difficile pour les plateformes ou les autorités d’analyser certains échanges problématiques.

Meta semble néanmoins considérer que la protection de la vie privée doit désormais devenir un argument central pour démocratiser l’usage de l’IA conversationnelle au sein de ses applications.

WhatsApp prépare déjà la suite avec « Side Chat »

Meta ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise a également annoncé l’arrivée prochaine d’une fonction baptisée « Side Chat », elle aussi protégée par la technologie Private Processing.

Cette fonctionnalité permettra d’obtenir l’aide de Meta AI directement au sein d’une conversation WhatsApp existante, avec accès au contexte des messages échangés, sans perturber la discussion principale.

L’idée est de transformer progressivement l’assistant IA en compagnon permanent capable d’intervenir discrètement dans les conversations quotidiennes, tout en promettant un haut niveau de confidentialité.

Un déploiement progressif dans les prochains mois

Le mode Incognito Chat sera déployé progressivement dans WhatsApp et l’application Meta AI au cours des prochains mois.

Avec cette annonce, Meta tente de concilier deux ambitions parfois contradictoires : imposer son intelligence artificielle dans tous ses services tout en rassurant des utilisateurs de plus en plus méfiants vis-à-vis de l’exploitation de leurs données personnelles.

Reste désormais à voir si cette promesse de confidentialité absolue suffira à convaincre un public qui observe avec prudence l’expansion rapide des assistants IA dans les applications du quotidien.