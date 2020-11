18 novembre 2020 à 05h00 par Philippe

Face aux sanctions américaines, Huawei se sépare de sa marque Honor

Il semblerait que Donald Trump soit en passe de gagner sa guerre contre Huawei face à l'intensification des sanctions américaines à l'encontre du géant chinois Huawei qui vient de vendre sa marque de smartphones Honor.

Les sanctions américaines semble lourdement peser sur les activités de Huawei. Les sanctions mises en place par les États-Unis contre le fabricant chinois de smartphones, soupçonné d'espionnage, ont désormais une réelle répercussion. Face à cette situation, Huawei a donc cédé sa marque de smartphones d'entrée de gamme à un consortium de 40 entreprises chinoises composé d'une quarantaine d'agents et distributeurs.

Le président américain a donc réussi à affaiblir Huawei en interdisant à toute entreprise utilisant des technologies américaines à travailler avec le fabricant chinois. De plus, les États-Unis ont également multiplié les pressions sur d'autres pays européens afin qu'ils bannissent les équipements 5G de Huawei en raison des risques potentiels en concernant la cybersécurité.

Huawei a pour sa part, indiqué que sa production d'appareils grand public " est soumise à de terribles pressions " car le groupe ne parvient pas s'approvisionner suffisamment en composants électroniques en raison des sanctions. Selon le géant chinois, la vente devrait aider les vendeurs et les fournisseurs de Honor " à surmonter cette période difficile ".

Huawei ne dispose plus d'actions et n'est donc plus impliqué dans la gestion des affaires ni dans les prises de décision de la nouvelle entreprise Honor. Cette cession a pour but de sauver la chaîne industrielle de Honor.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent ces dernières semaines pour Huawei ; Fin octobre, le géant chinois a fait état d'un fort ralentissement de son chiffre d'affaires sur neuf mois. Au niveau des ventes de smartphones selon les chiffres de Canalys au troisième trimestre 2020, Samsung est d'ailleurs remonté sur son trône aux dépens de Huawei.