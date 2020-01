06 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Facebook et Netflix sont les grands gagnants sur le mobile

A la veille de l'an 2020, App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles, a fait un point sur la dernière décennie en termes d'app économie. Tout au long des années 2010, nous avons vu notre monde se transformer. Nous pouvons maintenant louer la maison d'autres personnes (Airbnb), faire livrer la nourriture de n'importe quel restaurant (Deliveroo), et jouer à des jeux de console en se déplaçant (PUBG MOBILE). Le mobile a été au cœur de chacun de ces changements.

Facebook et Facebook Messenger ont été les 2 applis les plus téléchargées de cette décennie

En regardant les applications les plus téléchargées de la décennie, Facebook a dominé l'espace mobile représentant les quatre applications les plus téléchargées de la décennie avec Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram. Les applications de communication et de réseaux sociaux sont les préférées des consommateurs, représentant 7 des 10 premières applications téléchargées au cours de cette décennie. En termes de dépenses consommateurs, le streaming vidéo et les applis musicales sont bien représentés avec Netflix, Pandora Music et Tencent Video qui figurent tous parmi les cinq premiers. Tinder a été l'application de rencontre la mieux classée de la décennie en termes de dépenses consommateurs, se classant en deuxième position dans le classement général derrière Netflix.

Subway Surfers a été le jeu le plus téléchargé de la décennie

En raison de sa forte adoption en Inde qui a représenté plus de 15% de ses téléchargements de tous les temps (iOS et Google Play combinés), Subway Surfers a été le jeu le plus téléchargé de la décennie. Clash of Clans et Candy Crush Saga se distinguent comme les deux seules applis à apparaître à la fois sur les meilleures applications par les téléchargements et les listes de dépenses consommateurs. Monster Strike, Puzzle & Dragons et Fate/Grand Order complètent le top 5 des applications selon les dépenses consommateurs pour la décennie.

Cette décennie a été une période de croissance remarquable pour l'économie mobile. Avec une augmentation de 5 % des téléchargements et une croissance de 15 % des dépenses consommateurs (à l'exclusion d'Android tiers) d'une année sur l'autre en 2019, cela devrait se poursuivre en 2020.

Premier aperçu de l'année 2019

Les consommateurs du monde entier sont en bonne voie de télécharger un record de 120 milliards d'applis sur iOS et Google Play en 2019, soit une augmentation de 5% d'une année sur l'autre (sans compter Android). Les dépenses consommateurs devraient croître encore plus rapidement, soit 15 % d'une année sur l'autre (hors Android).