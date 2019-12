23 décembre 2019 à 06h00 par Philippe

Facebook traque ses utilisateurs, même lorsqu'ils ne le désirent pas

Vous ne désirez pas que vos données de géolocalisation soient connues par Facebook ? Attention, le réseau social parvient toutefois à trouver votre emplacement.

Facebook vient de reconnaître des informations sur le lieu où se trouve chacun de ses utilisateurs en permanence, même si la géolocalisation est désactivée, pour des raisons de sécurité et à des fins publicitaires.

En effet, lorsque la géolocalisation est désactivée sur son application, celle-ci peut encore avoir une estimation de l'emplacement de l'utilisateur grâce aux endroits où les photos sont identifiées, ou bien l'adresse IP. Facebook a également admis qu'il utilise ces informations pour cibler des publicités.

Facebook collecte ainsi de nombreuses données personnelles sur ses quelque 2,2 milliards d'utilisateurs au quotidien sur ses plateformes (Instagram, Messenger, WhatsApp et Facebook).

Cette information est inquiétante, fait à nouveau l'actualité aux Etats-Unis. Deux sénateurs américains, Josh Hawley et Chris Coons, ont pointé du doigt les pratiques du réseau social.

Autre point inquiétant, Facebook a d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait aucune possibilité pour les utilisateurs d'empêcher Facebook d'utiliser leur emplacement et de leur diffuser des annonces basées sur ces informations, même lorsque l'accès à l'emplacement n'était pas activé. L'entreprise américaine a confirmé ce comportement dans une lettre envoyée à deux sénateurs.

Les déboires de Facebook continuent et ne se ressemblent pas, souvent provoqués par la politique interne du réseau social. Rappelons que depuis plus d'un an, Facebook est accusé régulièrement concernant son comportement abusif en traquant ses utilisateurs pour faire de l'argent.