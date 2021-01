07 janvier 2021 à 06h00 par Philippe

Facilotab étoffe sa gamme de tablettes dédiées aux séniors

Une nouvelle tablette simplifiée Facilotab vient de voir le jour. Cette tablette de la marque Alcatel fonctionne sous Android 8.0 et l'environnement Facilotab pré-installé. Elle est pourvue d'un écran de 10.1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels et de deux caméras de 2 MP. Cette tablette dispose de 16 Go de stockage.

L'atout de cette tablette est d'offrir un environnement intuitif. Elle se destine aux séniors et aux débutants en informatique. Grâce à ses 6 gros boutons colorés (Messages, Photos, Jeux, Applications, Internet et Agenda) Facilotab centralise toutes les interactions clés. L'environnement est totalement adaptatif pour répondre à leurs besoins, en offrant de multiples spécificités. Parmi elles, citons la présence d'un clavier alphabétique/Azerty, la possibilité de dicter ses messages électroniques, la lecture audio des messages entrants, mais aussi le classement automatique des photos dans la galerie de l'utilisateur, ou encore de puissants zooms.

Elle intègre aussi d'autres spécificités comme le mode fort contraste, navigateur Internet spécifique ou encore la police du CNRS pour les personnes atteintes de DMLA. Elle est également compatible avec les applis Android du "Play Store".

Commercialisé 269 € TTC, le pack "Facilotab L+ intègre en complément une pochette de protection qui fait office de support. Comme avec toutes les tablettes de la gamme, une assistance téléphonique est incluse (30 minutes offertes), ainsi que l'accès gratuit aux mises à jour. Aucun abonnement n'est nécessaire, il suffit de se connecter à un réseau WiFi.