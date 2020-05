27 mai 2020 à 06h00 par Philippe

Facilotab étoffe sa gamme de tablettes simplifiées avec le modèle "RUBIS"

Une nouvelle tablette simplifiée Facilotab L+ RUBIS vient de voir le jour. Basée sur une architecture du constructeur Huawei, cette tablette dispose d'un processeur 8 coeurs avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Elle profite d'un écran HD en 1920 x 1200, et de deux caméras (5 MP et 2 MP) sous Android 8.0 et l'environnement Facilotab pré-installé.

Cette tablette se destine aux seniors et aux débutants en informatique. Grâce à ses 6 gros boutons colorés (Messages, Photos, Jeux, Applications, Internet et Agenda) FACILOTAB centralise toutes les interactions clés.

De multiples spécificités assurent une adhésion rapide et durable. Parmi elles, citons la présence d'un clavier alphabétique/Azerty, la possibilité de dicter ses messages électroniques, la lecture audio des messages entrants, mais aussi le classement automatique des photos dans la galerie de l'utilisateur, un navigateur web exclusif, ou encore de puissants zooms et un fort contraste. De plus, une assistance téléphonique gratuite est accessible via le bouton en bas à droite.

L'atout de cette tablette est d'offrir un environnement intuitif. Elle intègre de nombreuses spécificités (clavier alphabétique, puissants zooms, reconnaissance vocale, système anti-tremblement, police spéciale DMLA, classement automatique des photos). Elle est également compatible avec les applis Android du "Play Store".

Commercialisée 355 € TTC, la "Facilotab L+ RUBIS" intègre une pochette de protection qui fait office de support. Comme avec toutes les tablettes de la gamme, une assistance téléphonique est incluse, ainsi que l'accès gratuit aux mises à jour. Aucun abonnement est nécessaire, il suffit de se connecter à un réseau WiFi.