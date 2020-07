02 juillet 2020 à 05h00 par Philippe

Le Fairphone 2 passe sous Android 9

Fairphone vient d'annoncer la mise à jour du logiciel Android 9 pour le Fairphone 2.

Le Fairphone 2 est le seul smartphone Android parmi ceux lancé en 2015 à bénéficier encore d'une assistance logicielle continue. Initialement proposé sous Android 5, le Fairphone 2 avait déjà reçu les mises à jour vers Android 6, Android 7.1 et basculera donc bientôt sous Android 9. Dans le même temps, l'entreprise néerlandaise annonce qu'elle mettra à jour le Fairphone 3 sorti en août dernier vers Android 10 prochainement. Tout comme le Fairphone 2, le Fairphone 3 bénéficiera d'une assistance logicielle sur le long terme. Une réponse essentielle lorsque l'on estime qu'environ 1,1 milliard de téléphones Android vendus rien qu'en 2015 (source Gartner) sont désormais inutilisables, et participent à l'augmentation constante des déchets électroniques.

Plutôt que de sortir un nouveau téléphone chaque année, Fairphone s'efforce de faire perdurer ses téléphones aussi longtemps que possible en les mettant à jour et en proposant des pièces de rechange. Fairphone commence les tests publics de la première version beta d'Android 9 sur Fairphone 2 et publiera dès que possible une version finale.

Android est délivré par Google via l'Android Open Source Project (AOSP). Les fournisseurs de puces électroniques, comme Qualcomm dans le cas de Fairphone, utilisent le code source d'une version d'Android à partir de l'AOSP puis le modifient. Les entreprises comme Fairphone utilisent ensuite ce code et le complètent, livrant ainsi la version finale Android compatible avec ses smartphones. Cependant, depuis Android 7, Qualcomm a cessé de supporter le chipset du Fairphone 2 (le Snapdragon 801) ; les équipes Fairphone ont donc dû réaliser la mise à jour par elles-mêmes.

Par le passé déjà, Fairphone avait réalisé la mise à jour du Fairphone 2 vers Android 7.1 sans l'aide de fournisseur, faisant du Fairphone 2 le seul smartphone équipé d'un chipset Snapdragon 801 à recevoir cette mise à jour. Fairphone a dû ainsi construire le système d'exploitation sans aucun soutien de Qualcomm. Pour aider à construire le système d'exploitation Android 7, Fairphone a choisi d'utiliser LineageOS, un Android géré par la communauté. Bien qu'ils aient donné à Fairphone un système complet, il n'était pas prêt à être publié selon les exigences du fabricant de l'appareil, donc des ajustements ont été faits.

Rappelons que le Fairphone 2 est doté d'un écran 5 pouces Full HD LCD et d'un appareil photo de 12 Mégapixels à l'arrière et 5 MP à l'avant. Au départ, il était pourvu du système d'exploitation Android 6 avec 32 Go de mémoire extensible via son emplacement MicroSD.

De son côté, le Fairphone 3, lancé en août 2019, repose sur les mêmes principes de conception et d'équité que le Fairphone 2. Tout comme son prédécesseur, il bénéficiera d'une assistance logicielle à long terme, élément fondamental à la longévité et à la sécurisation des smartphones. Fairphone commence d'ailleurs le développement d'Android 10 pour le Fairphone 3, qui sera commercialisé dès que possible.