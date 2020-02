26 février 2020 à 06h00 par Philippe

Le Fairphone 3 est également disponible en France chez Bouygues Télécom

D'abord disponible en exclusivité chez Orange, le Fairphone 3 est désormais disponible à l'achat chez Bouygues Telecom (via un abonnement Sensation ou en nu) sur le site internet de Bouygues Telecom et dans les 8 boutiques " premium " de la marque (Paris Rennes, Paris République, Velizy Villacoublay, Lyon Part Dieu, Boulogne Billancourt, Toulouse, Lyon République et Bordeaux Ste Catherine).

Le Fairphone 3 a été conçu à partir de matériaux recyclés comme le cuivre ou le plastique et issus de zones sans conflit. Ce smartphone est durable grâce à son design modulaire avec six pièces interchangeables (écran, microphone, caméra, batterie et modules supérieurs et inférieurs).

Le Fairphone 3 présente des avancées technologiques par rapport à son prédécesseur à un prix plus abordable. Il est doté d'un écran 5,7 pouces Full HD LCD, d'un appareil photo de 12 Mégapixels Dual Pixel à l'arrière et 8 Mégapixels en façade et d'une batterie amovible de 3 000mAh. Il dispose du système d'exploitation Android 9, de 64 Go de mémoire extensible via son port MicroSD.

Il faut savoir que le Fairphone 3 s'appuie sur les ambitions de l'entreprise sociale néerlandaise Fairphone pour une industrie électronique plus équitable combinées aux connaissances acquises lors de la création des deux précédents téléphones, afin d'atteindre son téléphone modulaire le plus avancé à ce jour. Fairphone a ainsi développé et amélioré l'architecture modulaire du Fairphone 2 (tout premier smartphone modulaire au monde), pour faire du Fairphone 3 un téléphone plus fiable et durable, au design plus élégant.