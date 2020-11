20 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Le Fairphone 3+ est désormais disponible avec le système d'exploitation /e/ OS

L'entreprise sociale néerlandaise Fairphone et /e/OS, le système d'exploitation "privacy by design" qui se concentre sur la protection des données des utilisateurs, annoncent le lancement du Fairphone 3+ sous /e/OS.

Après le lancement de /e/OS pour Fairphone 3 en avril 2020, les utilisateurs Européens peuvent désormais acheter le Fairphone 3+ avec le système d'exploitation /e/OS. La collaboration entre Fairphone et /e/OS a pour but de concilier la protection de la vie privée et le développement durable. Les membres de la communauté Fairphone ont désigné /e/OS comme leur système d'exploitation alternatif (OS) de choix lorsqu'on leur a demandé quel OS ils souhaitaient pour le prochain Fairphone - soulignant que pour beaucoup, la technologie la plus équitable ne concerne pas seulement l'appareil et ses composants, mais aussi le logiciel qui fait fonctionner le produit.

Pour ceux qui possèdent déjà un Fairphone, /e/OS a également lancé le Easy Installer pour Fairphone 3 et Fairphone 3+, avec l'aide de leur communauté. L'objectif de /e/ avec son Easy Installer est de rendre /e/OS disponible au plus grand nombre d'utilisateurs possible. L'Easy Installer, actuellement en version bêta, rend /e/OS plus largement accessible à de nombreux utilisateurs qui souhaitent utiliser un système d'exploitation plus respectueux de la vie privée mais qui n'ont pas les compétences techniques pour flasher un smartphone. Pour télécharger /e/OS avec l'Easy Installer, les utilisateurs n'ont qu'à connecter leur téléphone à leur ordinateur via USB et il sera alors détecté et installera /e/OS. Les propriétaires actuels de Fairphone 3 et du Fairphone 3+ pourront également télécharger et passer à /e/OS à partir du site web de /e/OS.

Le Fairphone 3+ avec /e/OS est disponible à l'achat sur la boutique en ligne de /e/OS pour 499,90€ dans toute l'Europe.