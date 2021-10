20 octobre 2021 à 05h00 par Philippe

Fairphone 4 : le nouveau smartphone 5G durable et équitable de Fairphone

L'entreprise sociale néerlandaise Fairphone vient d'annoncer le lancement de son dernier smartphone modulaire compatible 5G. Fairphone semble désormais adopter un nouveau rythme de croisière : c'est la troisième année consécutive que Fairphone lance une nouveauté par an.

Afin d'encourager les utilisateurs à garder ce téléphone plus longtemps, la société a placé la barre plus haute avec cette version, en introduisant une garantie de cinq ans sans frais supplémentaires. Cet engagement vient s'ajouter à la garantie par Fairphone de la disponibilité à long terme des pièces détachées, associée à une assistance logicielle.

Pour le Fairphone 4, l'assistance logicielle est garantie jusqu'à fin 2025 et comprend les mises à niveau vers Android 12 et Android 13, mais la société a pour objectif de l'étendre encore jusqu'à atteindre fin 2027, avec des mises à niveau vers Android 14 et Android 15 malgré l'expiration de l'assistance du fournisseur de puces.

Le Fairphone 4 est le premier téléphone neutre en termes de déchets électroniques

En effet, l'entreprise compense les téléphones et les pièces détachées des utilisateurs en recyclant de manière responsable un téléphone (ou une quantité égale de petits déchets électroniques) pour chaque Fairphone 4 vendu.

Elle reprend et remet à neuf au moins un autre téléphone pour éviter la production d'un nouveau téléphone. Les téléphones utilisés dans le cadre de ce programme proviennent des efforts de reprise de Fairphone en Europe ou dans des pays dépourvus d'infrastructures de recyclage officielles, et sont acheminés en Europe pour y être recyclés dans le respect de l'environnement.

Le Fairphone 4 est également le premier smartphone certifié selon la norme TCO Certified, une certification indépendante de durabilité dédiée aux produits informatiques. L'appareil a également reçu un score de 82/84/100 à l'Eco-rating, le système d'étiquetage des opérateurs mobiles qui évalue l'impact environnemental de l'ensemble du processus de production, de transport, d'utilisation et d'élimination des téléphones mobiles.Concernant l'indice français de réparabilité, qui vise à encourager les consommateurs à choisir des produits plus réparables et les fabricants à améliorer la réparabilité de leurs produits, le Fairphone 4 a reçu la note de 9,2/10 pour son modèle 6 Go/128 Go et 9,3/10 pour la version 8 Go/256 Go. Enfin, Fairphone est désormais un membre officiel de la campagne Right to Repair.

Fairphone a aussi étendu sa liste de matériaux équitables, en ajoutant six nouveaux matériaux, et se concentre désormais sur 14 matériaux clés provenant de sources durables plus équitables. Pour le Fairphone 4, il s'agit notamment de l'or certifié Fairtrade, de l'aluminium provenant de fournisseurs certifiés par la norme de performance de l'Initiative pour la gestion responsable de l'aluminium (ASI), du tungstène équitable du Rwanda ainsi que de l'étain recyclé, des minéraux de terres rares et des plastiques.

Dernier, point, Fairphone est la première marque de smartphones dont la coque arrière est composée à 100 % de polycarbonate recyclé après consommation. L'approvisionnement équitable implique de s'engager et de s'attaquer aux problèmes des chaînes d'approvisionnement, tels que le travail des enfants et les conditions de travail dangereuses, tout en créant des opportunités d'impact positif. Pour les mineurs et les travailleurs, cela signifie des conditions de travail équitables, tel qu'un environnement de travail sûr et sain, et l'accès à des équipements de protection individuelle. L'approvisionnement équitable permet également aux communautés de prospérer et de protéger l'environnement. Fairphone a fait des progrès significatifs sur ce front ; environ 56% de ses huit matériaux cibles initiaux ont été approvisionnés de manière durable en 2020, contre 25% en 2018 et 32% en 2019.

Le Fairphone 4 d'un point de vue technique

Les utilisateurs ont le choix entre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Fonctionnant sous Android 11, le Fairphone 4 est doté d'un chipset Qualcomm 5G. Il est doté d'un écran Full HD+ de 6,3 pouces avec la technologie Pixelworks. L'écran est fabriqué en Corning Gorilla Glass 5 pour résister aux chutes et aux rayures. Sa batterie de 3 905 mAh est remplaçable et peut être chargée à 50 % en 30 minutes (avec un chargeur de 20W minimum). Le Fairphone 4 se distingue aussi par son revêtement arrière tactile et un capteur d'empreintes digitales latéral.

L'appareil photo est doté de deux d'objectifs avec une caméra principale de 48 Mpx et une caméra selfie de 25 Mpx. Il dispose d'un autofocus avec une précision laser et d'une stabilisation d'image avancée pour les enregistrements vidéos.

Outre de nouveaux accessoires et pièces détachées, Fairphone a également de véritables oreillettes sans fil, fabriquées avec 30 % de plastiques recyclés et de l'or du commerce équitable intégré dans sa chaîne d'approvisionnement.

Le Fairphone 4 est commercialisé sur le site web de Fairphone et chez Orange, au prix de vente conseillé de 579 € (6 Go + 128 Go) € ou 649 € (8 Go + 256 Go).