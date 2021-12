10 décembre 2021 à 00h15 par Philippe

Le Fairphone 4 est le smartphone le plus réparable au monde

L'entreprise sociale néerlandaise Fairphone vient d'annoncer que son Fairphone 4 a reçu la meilleure note possible sur l'échelle de réparabilité iFixit : un 10/10. Le dernier Fairphone, sorti en septembre 2021, suit donc les traces du Fairphone 2 et du Fairphone 3, qui sont les seuls smartphones au monde à avoir également obtenu un 10/10 par iFixit.

Fabriquer des téléphones facilement réparables permet aux utilisateurs de Fairphone de conserver leur smartphone plus longtemps en réparant et remplaçant facilement les éléments principaux que sont la batterie, l'écran, la coque arrière, les différentes caméras, le haut-parleur, le port USB-C ou encore les écouteurs.

Néanmoins, la facilité d'ouverture du téléphone n'est qu'un aspect de la réparabilité. Un accès simple et clair des informations sur les réparations et les pièces détachées disponibles est également essentiel. Fairphone cherche à rendre aussi facile que possible pour les utilisateurs l'achat de pièces de rechange en ligne et l'accès à des guides et des tutoriels vidéo de réparation de haute qualité. iFixit a d'ailleurs mis en ligne un démontage du Fairphone 4.

iFixit, fondée en Californie en 2003, est la plus grande communauté de réparation en ligne du monde. iFixit.com est un site basé sur un wiki qui a pour but d'enseigner aux gens comment réparer presque tout, des smartphones aux machines à café. Actuellement, la plateforme compte plus de 70 000 guides de réparation gratuits.

Une analyse du cycle de vie du Fairphone 3 a également révélé que le fait de conserver les téléphones plus longtemps présente des avantages pour l'environnement et réduit les émissions de CO2. L'analyse a également révélé que l'utilisation d'un smartphone pendant cinq à sept ans peut réduire les émissions de CO2 d'environ 30 à 40 %.