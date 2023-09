04 septembre 2023 à 07h15 par La rédaction

Fairphone 5, smartphone écoresponsable mieux équipé

L'entreprise néerlandaise Fairphone a dévoilé son nouveau smartphone durable qui mise toujours sur les arguments écologiques et une production éthique. Mais sur la version numéro 5, le fabricant néerlandais a également fait un réel effort sur les performances du smartphone.

Le Fairphone 5 est plus fin et plus léger que les générations précédentes, avec un indice de protection IP supérieur à celui du Fairphone 4, passant de IP54 à IP55. Cela signifie que l'appareil résiste aux intempéries, améliorant encore sa longévité. Il est doté d'une mémoire vive de 8 Go, d'un stockage interne de 256 Go, pouvant être étendu jusqu'à 2 To. Fonctionnant sous Android 13 et sans applications préinstallées inutiles qui viendraient alourdir le système.

L'appareil est doté d'un triple appareil photo de 50 MP avec un réglage amélioré et des algorithmes d'imagerie pour garantir une meilleure qualité des photos dans différentes conditions d'éclairage.

L'une des principales nouveautés est son écran OLED qui offre un taux de rafraîchissement de 90hz. Sa batterie de 4200 mAh n'est pas seulement remplaçable, elle combine un chargement rapide, ainsi qu'un mode Eco Charge pour prolonger sa durée de vie. Elle conserve également sa capacité pendant plus de 1000 cycles complets.

Comme avec ses prédécesseurs, la conception modulaire du Fairphone 5 permet des réparations faciles. Côté réparabilité, il se compose de 10 pièces détachées : les caméras large et ultra large sont réparables individuellement, et les emplacements de cartes SIM et SD sont également remplaçables. Une garantie de cinq ans, introduite avec le Fairphone 4 et désormais disponible pour les utilisateurs du Fairphone 5, vient compléter le dispositif.

Ce qui a permis à Fairphone de se démarquer de tous les autres acteurs du marché, réside notamment sur son approche de la modularité et de la réparabilité. D'ailleurs, si l'on se réfère à l'indice de réparabilité français, qui vise à encourager les consommateurs à choisir des produits plus réparables et les fabricants à améliorer la réparabilité de leurs produits, le Fairphone 5 a reçu la note de 9,3/10.

En termes de support logiciel, Fairphone garantit au moins cinq mises à jour du système d'exploitation après Android 13, permettant au Fairphone 5 de continuer à fonctionner correctement et en toute sécurité jusqu'en 2031 au moins.

Une longévité rendue possible par l'utilisation de la Qualcomm QCM6490 System-on-Chip (SoC), qui offre des fonctionnalités haut de gamme incluant la 5G, la prise en charge du Wi-Fi 6E, des fonctions d'appareil photo avancées et des capacités d'IA et de calcul offrant au Fairphone 5 des performances puissantes.

Cette puce, initialement conçue pour du matériel industriel et donc très rarement utilisée dans les smartphones, permet à Fairphone de fournir une assistance logicielle étendue (jusqu'en 2028). Fairphone s'engage ensuite à poursuivre le support logiciel jusqu'en 2031 et vise 2033. Les utilisateurs bénéficieront d'un total de huit à dix ans d'assistance software et de mise à jour sécurité, soit le double de la durée habituellement proposée par les autres fournisseurs Android (environ 3 ans).

Le Fairphone 5 sera disponible sur le site web de Fairphone et auprès d'Orange au prix de vente conseillé de 699 euros le 14 septembre.